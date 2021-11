Под каталонским микроскопом. Артемий Троицкий навещает Матаро

Хедлайнеры двести тринадцатого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – каталонские исполнители, сотрудничающие с фирмой звукозаписи Segell Microscopi. Они продвигают достоинства своей национальной культуры, не забывая соотносить ее с новейшими международными трендами. Рок-критик Артемий Троицкий тщательно изучил каталонский гранж, каталонский джаз, каталонский камерный вокал и всё остальное каталонское.

Матарó – небольшой город к северу от Барселоны. Примерно час на электричке; всю дорогу вдоль средиземноморского побережья. Говорю об этом уверенно, потому что я там бывал, когда осматривал окрестности столицы Каталонии. Но тогда не знал, что в этом полукурортном населённом пункте находится штаб-квартира одного из самых известных на Иберийском полуострове, да и вообще в южной Европе независимых рекорд-лейблов, Segell Microscopi. Segell в переводе с каталонского "почтовая марка", а второе слово – не то "микроскопическая", не то "под микроскопом".

Познакомился я с издательством сравнительно недавно, года три тому назад, при посредничестве коллег-диджеев из WMCE, европейской ассоциации этножурналистов. И сразу проникся любопытством и уважением: репертуар лейбла очень – как бы это выразиться? – смелый! Почти вся каталонская музыка, которую привычно слышать, – это ска, панк-рок и патриотический фольклор. Релизы Segell Microscopi решительно опровергают эти стереотипы. Однако начнём с самого привычного – дебютного альбома секстета La Coixinera ("Наволочка", если верить гугл-переводчику). Называется Tenim i tindrem ("Есть и будет") и содержит темпераментный, довольно резкий рок с элементами фолка. Я бы, пожалуй, сказал, "каталонский грандж".

La Coixinera с композицией Què Tenim

Но этот релиз, скорее, нетипичен для лейбла, поскольку основу его каталога составляет акустическая музыка, и не обязательно народно-песенная. Вот, например, ещё один дебют – на этот раз дуэта Alexandrae в составе вокалистки Елены Тарратс и инструменталиста Марка Вилахуаны. Название альбома латинское – Gaudeamus Omnes ("Возрадуйтесь все!"), стиль можно приблизительно охарактеризовать как "камерная вокальная музыка" в диапазоне от авангардной до религиозной, и с отчётливым мистическим настроением.

Группа Alexandrae с композицией Amazing Species

Гораздо более традиционен ещё один дуэт, чисто инструментальный – аккордеониста Кати Плана и исполнителя на духовых народных инструментах долкайна и бансарис Пау Пуйга. Их проект называется Tretze vares ("13 стержней") и представляет 13 очаровательных лирических и танцевальных мелодий, будто бы сыгранных на вечеринке в старинной таверне. Среди них я выбрал "Хабанеру".

Cati Plana i Pau Puig с инструментальной пьесой Habanera del Mareny

Карола Ортис – известная каталонская певица, кларнетистка/саксофонистка и композитор. Ей 35 лет, и в её портфолио много записей, очень разных по стилю: от чистого джаза до индийских раг. Проект Pecata Beata ("Благословенный Грех") – уникальный в её карьере; это цикл романсов на стихи каталонских женщин-поэтов. Боюсь, мне их имена незнакомы, и выбрал я песню на слова Каме Гуаш под названием "Возлюбленный и друг".

Carola Ortiz с песенкой Amat i Amic

Пожалуй, самый известный и международно признанный из артистов Segell Microscopi – мультиинструменталист (аккордеон, гитара) Герард Диас. У Диаса много сольных проектов, а не так давно он собрал и свой ансамбль, с которым записывается и гастролирует. Называется La Companiya Minimissima. Народу в "Минимуме", на самом деле, не так уж мало, и компания весьма разношёрстная – присутствуют в ней, судя по голосам, и дети, и знаменитый каталонский пастор. Плюс гости из разных стран, включая отдалённую Кубу. Дебютный альбом коллектива невероятно забавный, похож на какой-то чудной карнавал или капустник. Предлагаю песню под симпатичным названием "Удар по голове".



В заключение хотел бы заметить, что, хотя все представленные выше артисты из ассортимента Segell Microscopi каталонские, лейбл работает и с музыкантами из других регионов Испании, в частности с Валенсией.

Плейлист 213-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Devotchka (USA). Break Up Song, LP This Night Falls Forever

2. Quasi Una Fantasia (Belgium). Look Into The Mirror, LP Quasi una fantasia

3. 45 Rally (Switzerland). Sad! LP Tweets For My Sweet

4. The Yearning (UK). Love Is Like A Rollercoaster, LP From Dusk Till Dawn (2011-2014)

5. The Yearning (UK). Come To Me, LP Only When I'm Dancing

6. La Coinxinera (Spain). Corrandes d’exili, LP Tenim i tindrem

7. Alexandrae (Spain). Amazing Species, LP Gaudeamus Omnes

8. Cati Plana i Pau Puig (Spain). Habanera del Mareny, LP Tretze vares

9. Carola Ortiz (Spain). Amat i Amic, LP Pecata Beata

10. La Companyia Minimissima (Spain). Cop de cap, LP La Companyia Minimissima

11. Fassine (UK). Magpie, LP Forge

12. Gong Gong Gong (China/Canada). Gong Gong Gong Blues, LP Phantom Rhytm

13. Hotel Kali (Germany/India). Disco shobar, LP Hotel Kali

