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"День Победы" Моргенштерна не понравился Кремлю. "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Моргенштерн, коллаж

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги 43-й недели 2021 года

Власти взялись за Моргенштерна. Телеканал СТС снял с эфира выпуск реалити-шоу с популярным репером после его заявлений о Дне Победы. Извинения артиста не помогли.

"Скифское золото" ждут в Симферополе, но поедет оно в Киев. Суд в Амстердаме решил, что коллекция культурных ценностей из музеев аннексированного Крыма должна быть возвращена Украине. В Киеве торжествуют, в Москве говорят о двойных стандартах.

В кино нельзя, в театр можно. Массовые мероприятия запрещены. В России объявлен локдаун в семи регионах, включая Москву. Страна продолжает бить антирекорды по смертности от COVID-19.

Мумин Шакиров подводит итоги недели с директором Центрального музея Тавриды Андреем Мальгиным, первым замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой, телевизионным критиком Ариной Бородиной и интернет-экспертом Сергеем Оселедько.

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