Гражданин России приговорен в США к 10 годам тюрьмы за мошенничество

В среду федеральный судья в Бруклине приговорил российского гражданина Александра Жукова к десятилетнему тюремному заключению за интернет-мошенничество, которое стоило американской рекламной индустрии больше 7 миллионов долларов.

"Сидя у своего компьютера в России и Болгарии, Жуков придумал и осуществил изощренный мошеннический план в отношении индустрии дигитальной рекламы, жертвами которого стали тысячи компаний в Соединенных Штатах", - говорится в совместном заявлении федеральной прокуратуры, ФБР и полицейского управления Нью-Йорка. - Сегодняшний приговор посылает мощный сигнал киберпреступникам по всему миру о том, что им не удастся укрыться за границей от правосудия".

Осенью 2014 года Жуков основал компанию Media Methane, официальной целью которой было размещение рекламы в основном видеоклипов на интернет-сайтах различных СМИ. Компания Жукова принимала заказы у рекламных агентств, но реклама появлялась не на реальных сайтах СМИ, а на их фальшивых копиях, созданных Жуковым и его сообщниками. Используя 2 тысячи коммерческих компьютерных серверов, арендованных в Далласе и Амстердаме, они создали фиктивный трафик, видимость взаимодействия пользователей с этими рекламными клипами. Рекламодатели считали, что их реклама появлялась на сайтах более, чем 6 тысяч изданий, включая New York Times, New York Post, New York Daily News. Согласно обвинительному заключению, на Жукова работало несколько программистов, которые создали и поддерживали техническую инфраструктуру, необходимую проведения мошеннических операций, а себя он называл "королем мошенничества".

Александр Жуков был арестован в Болгарии в 2018 году и выдан Соединенным Штатам в 2019 году. В мае 2021 года он был признан виновным судом присяжных в мошенничестве и отмывании денег. Помимо десятилетнего тюремного заключения, суд оштрафовал его почти на 4 миллиона долларов.