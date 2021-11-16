В США прошла акция в поддержку журналиста РC Владислава Есипенко

В понедельник у здания Генерального консульства России в Нью-Йорке прошла акция в поддержку Владислава Есипенко, внештатного корреспондента Радио Свобода/Свободная Европа, арестованного в мае в аннексированном Крыму.

Акцию, названную "Пустующий стул" в рамках международного дня "Писатель в заключении" организовала группа PEN America в содружестве с американскими и украинскими правозащитными организациями. Напротив российского консульства был установлен символический пустующий стул, а одним из выступавших был Станислав Асеев, корреспондент украинской службы Радио Свобода, который провел два с лишним года в плену у сепаратистов самопровозглашенной "ДНР" и в чью защиту проводилась подобная акция в 2019 году. Он говорит об исключительной важности международной поддержки Владислава Есипенко и других граждан Украины, находящихся в тюрьмах сепаратистов в и российских тюрьмах по сфальсифицированным обвинениям.

- Конечно, крайне важна моральная поддержка. Насколько я знаю, у Владислава есть связь с внешним миром и факт, что о нем помнят и устраивают акции в его защиту очень важен. Я уже не говорю о международном давлении потому, что освобождают тех людей, которые появляются на плакатах, как бы цинично это не звучало. Необходимо напоминать российским властям, что мы знаем, что у вас сидит невиновный человек, о котором помнит международное сообщество, в защиту которого выступает президент Радио Свобода/Свободная Европа. Я надеюсь, что американские политики более активно выступят в защиту нашего коллеги потому, что иностранное давление - это основной механизм, с помощью которого освобождают людей, - говорит Станислав Асеев.

Как говорит американский журналист, в прошлом глава американского Комитета защиты журналистов Энн Купер, эта акция - напоминание российским властям, что они не смогут смогут заглушить голос независимых журналистов:

- Россия предъявляет репортерам, работающим на оккупированных территориях самые разные сфабрикованные обвинения, в том числе, в шпионаже с единственной целью заставить их замолчать. Мы не можем молчать, это то, что они от нас хотят.

В своем письме в защиту Владислава Есипенко президент Радио Свобода/Свободная Европа Джейми Флай подчеркивает, что вина Есипенко заключается в том, что выполнял свои профессиональные обязанности.

Владислав Есипенко, внештатный корреспондент проекта Радио Свобода "Крым. Реалии" был арестован в марте в Крыму по обвинению в сборе информации в "интересах спецслужб Украины". Его также обвинили в хранении в автомобиле самодельного взрывного устройства. Во время судебного заседания он заявил о том, что его подвергали пыткам.