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"Начальник сказал, что надо закрыть"

"Начальник сказал, что надо закрыть"
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"Начальник сказал, что надо закрыть"

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"Ликвидация "Мемориала" имела бы катастрофические последствия для защиты прав человека в России. Закон об иноагентах стигматизирует людей и организации, не соответствует европейским стандартам в области защиты прав человека", - заявила Дунья Миятович, глава ведомства по правам человека Совета Европы. Миятович выступила онлайн на пресс-конференции в Москве, посвященной искам прокуратуры о ликвидации Международного Мемориала и Правозащитного центра "Мемориал" (обе организации признаны в России "иностранными агентами").

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