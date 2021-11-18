"Начальник сказал, что надо закрыть"

"Ликвидация "Мемориала" имела бы катастрофические последствия для защиты прав человека в России. Закон об иноагентах стигматизирует людей и организации, не соответствует европейским стандартам в области защиты прав человека", - заявила Дунья Миятович, глава ведомства по правам человека Совета Европы. Миятович выступила онлайн на пресс-конференции в Москве, посвященной искам прокуратуры о ликвидации Международного Мемориала и Правозащитного центра "Мемориал" (обе организации признаны в России "иностранными агентами").