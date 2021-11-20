Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Грани времени

Ковид, Европа и Лукашенко против рейтинга Путина-2021. "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Владимир Путин, коллаж

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги 46-й недели 2021 года

Ковид хоронит рейтинги Путина, россияне не доверяют властям и не хотят прививаться. Кремль намерен перезапустить кампанию массовой вакцинации населения и спасти репутацию президента России.

Гибридная война Минска и Москвы против Запада на паузе. Нелегальные мигранты покидают белорусско-польскую границу. Лукашенко предложил ЕС принять две тысячи беженцев. Германия против.

Нобелевские лауреаты Михаил Горбачев и Дмитрий Муратов призвали власти России отозвать иск о ликвидации "Мемориала". Чем закончится битва Генпрокуратуры и старейшей правозащитной организации в Верховном суде?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с политиком Геннадием Гудковым и историком Андреем Зубовым.

Видеоверсия программы

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Сказано на Эхе

Russian Echo Widget

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG