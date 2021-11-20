Ковид хоронит рейтинги Путина, россияне не доверяют властям и не хотят прививаться. Кремль намерен перезапустить кампанию массовой вакцинации населения и спасти репутацию президента России.

Гибридная война Минска и Москвы против Запада на паузе. Нелегальные мигранты покидают белорусско-польскую границу. Лукашенко предложил ЕС принять две тысячи беженцев. Германия против.

Нобелевские лауреаты Михаил Горбачев и Дмитрий Муратов призвали власти России отозвать иск о ликвидации "Мемориала". Чем закончится битва Генпрокуратуры и старейшей правозащитной организации в Верховном суде?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с политиком Геннадием Гудковым и историком Андреем Зубовым.

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