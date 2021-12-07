Совет Европы призвал Генпрокуратуру остановить ликвидацию "Мемориала"

Глава комиссии по правам человека Совета Европы обратилась к Генпрокуратуре России с призывом прекратить процесс ликвидации правозащитного центра "Мемориал" и "Международного Мемориала" (обе организации признаны в России "иноагентами").

Дунья Миятович в письме генпрокурору Игорю Краснову выразила обеспокоенность из-за преследования на основании российского закона об "иностранных агентах" двух авторитетных правозащитных организаций.

Глава комиссии попросила остановить процесс ликвидации и привести законодательство об "иноагентах" в соответствии с европейскими стандартами в области прав человека. Миятович напомнила, что различные органы Совета Европы ранее признали российский закон противоречащим условиям гражданского общества. Он в значительной степени вмешивается в права на свободу ассоциации и выражения мнений, а также маргинализирует затрагиваемых лиц, говорится в письме.

Миятович выразила сожаление о том, что российские власти продолжают ограничивать свободу слова и деятельность гражданского общества.

Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" было внесено в реестр НКО-"иноагентов" в 2016 году, Правозащитный центр "Мемориал" – в 2014 году, став одним из первых НКО, признанных в России "иностранными агентами".

В ноябре стало известно, что Генеральная прокуратура России обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать правозащитную организацию "Международный Мемориал", а прокуратура Москвы направила в Мосгорсуд иск о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" за систематические нарушения законодательства об "иностранных агентах", а именно отсутствие соответствующей маркировки на материалах.

Первые заседания судов в отношении правозащитников уже состоялись, но были перенесены.

В "Мемориале" заявляют о "политическом решении об уничтожении организации".

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

Больше новостей Радио Свобода: