Разведка США: Россия может готовить военную операцию против Украины

Американские разведслужбы предупреждают союзников по НАТО, что у западных столиц есть совсем немного времени для предотвращения российской военной акции против Украины, сообщила в пятницу вечером газета New York Times.

Согласно источникам газеты в администрации Джо Байдена, в Кремле пока не приняли решения относительно использования войск, сосредоточенных поблизости от российско-украинской границы, но их число и состав внушает серьезную тревогу относительно намерений российского руководства. В пятницу глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли провел телефонный разговор с главнокомандующим вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным, в ходе которого обсуждалась "вызывающая тревогу" активность российской армии в этом районе.

Американские и британские разведслужбы, пишет газета, все более убеждаются в том, что Владимир Путин рассматривает вариант проведения военной операции либо с целью захвата большей части территории Украины, либо с целью дестабилизации страны и обеспечения прихода к власти про-российского правительства. Путин, по их мнению, раздосадован безрезультатностью минского мирного процесса. Большая зависимость Европы от поставок российского природного газа может внушить ему надежду на то, что европейцы не решатся пойти на решительные меры в ответ на потенциальную российскую военную операцию против Украины.

По информации газеты, американские официальные лица предлагают создать план совместных действий с европейскими союзниками, чтобы ответить на российские военные действия против Украины. Важной частью этого плана являются санкции.

Согласно западным источникам, поблизости города Павловска в Воронежской области в последнее время были сосредоточены боевые подразделения российской армии и военная техника, в том числе танки, гаубицы и ракеты "Искандер".