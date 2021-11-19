Дипломатия обид Путина

Во второй половине дня 18 ноября Москва встала в 10-бальных пробках. Владимир Путин приехал на Смоленскую площадь. С дистанции метров в 50 президент РФ выступил перед дипломатами на коллегии МИДа.

Речь Путина, как обычно, была обид по отношению к Западу: самолеты "партнеров" летают у самых границ, "удручающая ситуация складывается в отношениях с Североатлантическим альянсом", "Евросоюз продолжает отталкивать санкциями".

Непокорная Украина "демонстративно не выполняет свои обязательства по минскому Комплексу мер, как и договорённости, достигнутые в «нормандском формате", А Германия и Франция этому "поткакают".

Не Лукашенко устроил атаку "беженцев" на соседей, а "западные страны используют миграционный кризис на белорусско-польской границе как новый повод для напряжения". Путину очень "детей жалко, маленькие дети там. Нет, поливают туда водой и слезоточивым газом, гранаты бросают туда". Но все же президент РФ сказал нечто неприятное для диктатора Беларуси: "призываем к диалогу между властями и оппозицией". Последний раз Лукашенко вел такой диалог с оппонентами прямо в тюрьме.

Полномасштабные бои между Азербайджаном и Арменией на армянской территории с десятками жертв названы "перестрелкой", но для урегулирования, считает Владимир Путин, "перспективы там неплохие".

Стратегическим союзником назван Китай. Конечно, враги великой дружбы "пытаются вбить клин между Москвой и Пекином". Им не удастся нарушить понимание между младшим авторитарным и старшим тоталитарным братом.

Отношения с США "находятся в неудовлетворительном состоянии": посольства нормально не работают, "собственность нашу изъяли в Штатах в нарушение всех международных норм". Но после встречи с Джо Байденом, надеясь на новый саммит, Владимир Путин заявляет: "мы открыты к контактам и к обмену мнениями, конструктивному диалогу".

Чего хочет добиться президент РФ в бесконечной конфронтации с Западом? В эфире историк, дипломат, бывший заместитель министра иностранных дел России Георгий Кунадзе и политолог Александр Морозов. Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы «Лицом к событию» 19 ноября в 19-05