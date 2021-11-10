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Россия на тропе войны. Эфир в 18:05

Призывники крепят шевроны на военную форму

За что Кремль воюет с Западом? Обсуждают политологи Василий Жарков и Кирилл Рогов

За последние 10-15 лет атмосфера противостояния с Западом стала привычной для России. Идея конфронтации является основополагающей для внешней и внутренней политики страны. За что Россия борется с Западом – за идеологию, ресурсы, глобальное влияние? Является ли это противостояние вечным? И может ли оно привести к настоящей "горячей" войне?

Гости в студии Радио Свобода: Василий Жарков, декан факультета политических наук МВШСЭН (Шанинки), и Кирилл Рогов, политолог. Эфир в 18:05.

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