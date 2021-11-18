Мертвый лось завалил депутата

Сначала охотился Рашкин, потом началась охота на Рашкина. Депутат- коммунист резко выламывался из рядов своей партии поддержкой Навального. Не могли не ждать случая, чтобы свести с ним счеты. Рашкин считает, что вся история с охотой на лося была подстроена. Хотя он действительно охотился. И действительно убил животное. Так в чем подвох, в чем подстава? Разбираются гости студии. А также: пойдет ли Дума навстречу Генпрокуратуре, лишит ли Валерия Рашкина депутатской неприкосновнности? И как вся эта история скажется на репутации КПРФ и Рашкина лично? Обсуждают политологи Аббас Галлямов и Сергей Марков и политик Дмитрий Морозов. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.