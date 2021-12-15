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Археология

Археология. Россия в гараже

Археология. Россия в гараже
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Археология. Россия в гараже

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Более 25% российского ВВП производится в неформальном секторе: это мануфактуры, кустари, отходники, надомники. Как устроена гаражная экономика, и как она помогает населению выжить в эпоху кризиса и пандемии?

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