Археология. От «Кремлевской» до «Путинки»: как водка в России связана с властью?
Водка – национальный напиток, миф и бренд России. На протяжении веков она была монополией государства и средством пополнения госбюджета. Какую роль она играет в России сегодня, и является ли предметом внимания власти?
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