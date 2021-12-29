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Археология

Археология. От «Кремлевской» до «Путинки»: как водка в России связана с властью?

Археология. От «Кремлевской» до «Путинки»: как водка в России связана с властью?
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Археология. От «Кремлевской» до «Путинки»: как водка в России связана с властью?

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Водка – национальный напиток, миф и бренд России. На протяжении веков она была монополией государства и средством пополнения госбюджета. Какую роль она играет в России сегодня, и является ли предметом внимания власти?

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