В России зарегистрирован 41 случай заражения "омикроном"

Все случаи заболевания COVID-19 в России в результате инфицирования "омикроном", попали в страну из других стран. Об этом сообщило журналистам министерство здравоохранения, комментируя сообщения о заражениях внутр Российской Федерации.

По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой на 21 декабря, в РФ зарегистрирован 41 случай инфицирования штаммом "омикрон".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон".

В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой коронавируса много мутаций. Некоторые из них вызвали повышенное внимание вирусологов, как потенциально опасные носители инфекции.

К настоящему времени "омикрон" обнаружен в 110 государствах, сообщил ТАСС со ссылкой на ВОЗ.

В Турции в результате инфицирования "омикроном" заболело более 10% новых пациентов с COVID-19. Об этом сообщил в субботу министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.