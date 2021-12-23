Мосгорсуд рассматривает по существу иск о ликвидации центра "Мемориал"

Мосгорсуд 23 декабря рассматривает по существу иск столичной прокуратуры о ликвидации правозащитного центра "Мемориал", признанного в России НКО-иноагентом.

"Это не учебная тревога! Суд может принять решение о закрытии "Мемориала" в тот же день", - отмечалось в одном из постов организации в Твиттере.

По информации правозащитников, на заседании в четверг центр защищают адвокаты Михаил Бирюков, Илья Новиков и Мария Эйсмонт, а также юристы Григорий Вайпан, Анастасия Гарина, Татьяна Глушкова, Тамилла Иманова, Наталья Морозова и Наталия Секретарёва.

Вайпан заявил ходатайство о том, чтобы процесс открыли для прессы и публики. В этом связи в трансляции "Мемориала" в соцсетях говорится, что прокуратура в целом не возражала, но Минюст - против. Судья Михаил Казаков в итоге отказал в допуске публики, заметив, что не видит возможности соблюсти ковидные ограничения.

Судья сообщил, что все журналисты, которые обращались в пресс-службу суда, могут попасть в комнату, где ведётся трансляция. Также туда может попасть представитель от Уполномоченного по правам человека (о его допуске ходатайствовал адвокат Бирюков).

Журналисты подтвердили правозащитникам, что действительно сидят в отдельном зале и смотрят трансляцию из зала суда. Всего представителей прессы 25 человек. Юрист Татьяна Глушкова сообщила, что у здания суда собрались представители посольств нескольких стран.

Прокурор, выступая на заседании, заявил, что правозащитный центр (ПЦ) неоднократно и грубо нарушал Конституцию и федеральные законы, более десяти раз привлекался к ответственности, длительное время размещал в интернете материалы без маркировки. "Считаю, что ликвидация ПЦ является соразмерной и направленной на соблюдение прав граждан и сохранение территориальной целостности России", - цитирует "Мемориал" в своей онлайн-трансляции слова представителя обвинения.

Заседанию по существу предшествовали три предварительных слушания, первое из которых прошло в ноябре. В результате суд счёл дело "Мемориала" достаточно подготовленным для рассмотрения.

В иске московской прокуратуры отмечается, что в материалах центра есть "лингвистические и психологические признаки оправдания дятельности" членов ряда международных террористических и экстремистских организаций, включая запрещённые в России "Хизб ут-Тахрир" и "Свидетели Иеговы". Правозащитники связывают эту претензию со списком "политзаключённых", который ведёт "Мемориал".

Прокуроры также посчитали, что центр "Мемориал" систематически скрывал информацию о выполнении функций иностранного агента, чем нарушал Конституцию России, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и некоторые другие договоры. Это же основание указано в иске российской Генпрокуратуры о ликвидации признаннного в стране НКО-иноагентом международного общества "Мемориал". Слушания по этой жалобе проходят в Верховном суде.

И международное общество "Мемориал", и правозащитный центр не признают претензии властей. Сотрудники организаций отмечают, что организации суммарно выплатили более 6 миллионов рублей штрафов, назначенных им по обвинению в нарушении закона об "иноагентах".

Против требования властей ликвидировать одну из старейших правозащитных организаций России выступили несколько нобелевских лауреатов, учёные, писатели и музыканты с мировым именем, а также США, Евросоюз и Совет Европы.

В резолюции Европарламента депутаты осудили "политически мотивированные" попытки российских властей ликвидировать "Международный Мемориал" и правозащитный центр "Мемориал". Европарламент призвал немедленно снять все обвинения и обеспечить организации возможность продолжать работу без вмешательства государства. Члены парламента также призвали Верховного представителя ЕС Жозепа Борреля ввести санкции против должностных лиц, причастных к репрессиям против "Мемориала".