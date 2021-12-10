Правозащитные группы призвали остановить преследование "Мемориала"

Более десятка правозащитных организаций, среди которых Amnesty International, Human Rights Watch, "Комитет против пыток", комитет "Гражданское содействие" (признан в России НКО-иноагентом), Норвежский Хельсинкский комитет, Civil Rights Defenders, выступили в поддержку своих коллег из "Мемориала".

В заявлении, распространённом 10 декабря, в международный День прав человека, его авторы призывают российские власти прекратить преследование Международного общества "Мемориал" и правозащитного центра "Мемориал", на ликвидации которых настаивают следственные органы. Структуры "Мемориала" в обращении названы "краеугольным камнем российского гражданского общества", и подчёркивается, что они находятся под угрозой закрытия "по безосновательным обвинениям".

"В День прав человека, мы, нижеподписавшиеся правозащитные организации, решительно осуждаем преследование двух Мемориалов. Мы призываем российские власти прекратить преследование и угрозы в отношении этих и других организаций гражданского общества. Власти должны придерживаться своих международных обязательств по соблюдению прав человека и немедленно отменить закон об иностранных агентах", - говорится, среди прочего, в заявлении.

В ноябре стало известно, что Генеральная прокуратура России обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать правозащитную организацию "Международный Мемориал", а прокуратура Москвы направила в Мосгорсуд иск о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" за систематические нарушения законодательства об "иностранных агентах", а именно отсутствие соответствующей маркировки на материалах.

В самом "Мемориале" заявляют о "политическом решении об уничтожении организации".

Первые заседания судов в отношении правозащитников уже состоялись. Очередные слушания назначены на 14 и 16 декабря.

Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" было внесено в реестр НКО-"иноагентов" в 2016 году, Правозащитный центр "Мемориал" – в 2014 году, став одним из первых НКО, признанных в России "иностранными агентами".