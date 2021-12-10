Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Правозащитные группы призвали остановить преследование "Мемориала"

Более десятка правозащитных организаций, среди которых Amnesty International, Human Rights Watch, "Комитет против пыток", комитет "Гражданское содействие" (признан в России НКО-иноагентом), Норвежский Хельсинкский комитет, Civil Rights Defenders, выступили в поддержку своих коллег из "Мемориала".

В заявлении, распространённом 10 декабря, в международный День прав человека, его авторы призывают российские власти прекратить преследование Международного общества "Мемориал" и правозащитного центра "Мемориал", на ликвидации которых настаивают следственные органы. Структуры "Мемориала" в обращении названы "краеугольным камнем российского гражданского общества", и подчёркивается, что они находятся под угрозой закрытия "по безосновательным обвинениям".

"В День прав человека, мы, нижеподписавшиеся правозащитные организации, решительно осуждаем преследование двух Мемориалов. Мы призываем российские власти прекратить преследование и угрозы в отношении этих и других организаций гражданского общества. Власти должны придерживаться своих международных обязательств по соблюдению прав человека и немедленно отменить закон об иностранных агентах", - говорится, среди прочего, в заявлении.

В ноябре стало известно, что Генеральная прокуратура России обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать правозащитную организацию "Международный Мемориал", а прокуратура Москвы направила в Мосгорсуд иск о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" за систематические нарушения законодательства об "иностранных агентах", а именно отсутствие соответствующей маркировки на материалах.

В самом "Мемориале" заявляют о "политическом решении об уничтожении организации".

Первые заседания судов в отношении правозащитников уже состоялись. Очередные слушания назначены на 14 и 16 декабря.

Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" было внесено в реестр НКО-"иноагентов" в 2016 году, Правозащитный центр "Мемориал" – в 2014 году, став одним из первых НКО, признанных в России "иностранными агентами".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG