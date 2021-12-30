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Уроженца Кабардино-Балкарии оштрафовали за песню чеченского барда

Кадр из клипа к песне Тимура Муцураева

В Ставропольском крае суд города Лермонтов признал виновным в распространении экстремистских материалов и оштрафовал на две тысячи рублей уроженца Кабардино-Балкарии Тугана Кадыкоева из-за песни чеченского барда Тимура Муцураева.

По версии следствия, Кадыкоев разместил в соцсети "ВКонтакте" композицию, запрещенную в России. Песню на странице Кадыкоева обнаружил в ходе мониторинга интернета сотрудник ФСБ. Кадыкоев признал вину.

За распространение песен Муцураева в России регулярно судят пользователей социальных сетей, в том числе в Чечне. Свыше тридцати песен из репертуара чеченского барда включены в федеральный список экстремистских материалов.

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