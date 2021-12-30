Путин подписал закон о блокировке контента об экстремизме без суда

Владимир Путин подписал закон о внесудебной блокировке любого контента, оправдывающего или обосновывающего экстремизм и терроризм.

Согласно закону, Генпрокуратура сможет без суда блокировать, материалы организаций, признанных экстремистскими или террористическими, а также публикации, содержащие ссылки на такие материалы. Внесудебной блокировке также подлежит информация, содержащая "призывы к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности".

Закон вступил в силу в момент опубликования. Правозащитный проект "ОВД-Инфо" (включен в реестр "иноагентов") написал петицию, в которой обратился к IT-компаниям с просьбой не становиться инструментом в руках цензоров.

Незадолго до этого Роскомнадзор заблокировал сайт проекта. Он счёл, что деятельность правозащитников направлена на пропаганду терроризма и экстремизма в России. При этом, как заявили в проекте, повестки в суд им не приходило.

Законопроект был внесен в Госдуму в июле 2020 года после акций против поправок к Конституции. Их организовывал в том числе координатор движения "Нет!" Андрей Пивоваров. В мае 2021 года Пивоварова задержали в петербургском аэропорту Пулково, когда политик находился в самолете, который должен был лететь в Польшу. Позже стало известно, что против Пивоварова возбудили уголовное дело по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией.

В августе 2021 года экстремистскими признали Фонд борьбы с коррупцией, учрежденный оппозиционным политиком Алексеем Навальным, а также его штабы в регионах. Сам политик отбывает срок: ему заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный из-за того, что он не отмечался в полиции, пока был в коме после отравления.