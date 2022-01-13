Европейский суд по правам человека назначил по 3 900 евро компенсации шестерым задержанным на митингах сторонников Алексея Навального в 2017 году. Об этом сообщает правозащитная организация "Апология".

Одного из заявителей, Евгения Миронова, задержали на акции "Он вам не Димон" 26 марта 2017 года. Его обвинили в нарушении порядка проведения массового собрания и оштрафовали на 15 тысяч рублей. Еще пять заявителей были задержаны на антикоррупционных акциях в Москве и Санкт-Петербурге 12 июня 2017 года. Их обвинили в нарушении по той же статье, что и Миронова. Одному из задержанных, Михаилу Смирнову, суд назначил 24 часа обязательных работ и 14 дней ареста за неподчинение законному распоряжению сотрудника полиции. Остальных задержанных суд оштрафовал на суммы от 10 до 15 тысяч рублей.

Также компенсацию в размере 3 тысяч евро ЕСПЧ присудил Николаю Кавказскому, которого задержали во время флешмоба, приуроченного к Международному дню противостояния гомофобии в 2015 году. Его доставили в полицейский участок "для профилактической беседы" и освободили через два часа без составления протокола.

Все заявители обжаловали решения судов, однако задержания были признаны законными. В итоге ЕСПЧ признал, что российские власти нарушили права заявителей на свободу и личную неприкосновенность, а также на справедливое судебное разбирательство.