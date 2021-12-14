ЕСПЧ присудил 370 тысяч евро россиянке, которой муж отрубил руки

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить Маргарите Грачёвой, которой в 2017 муж отрубил кисти рук, 330 660 евро в качестве компенсации прошлых и будущих затрат на медицинские услуги и еще 40 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда.

Такое решение суд вынес в рамках коллективного иска россиянок, пострадавших от домашнего насилия. ЕСПЧ признал Россию виновной в нарушении запрета на применение пыток, бесчеловечного или унижающее достоинство обращения или наказания.

Другие заявительницы – Наталья Туникова, Елена Гершман и Ирина Петракова – должны получить компенсации морального вреда по 20 тысяч евро и судебные расходы в размере пяти тысяч евро на каждую.

В решении суда говорится, что в российской правовой системе нет определения "семейное насилие" и охранных ордеров, временно запрещающих приближение к пострадавшим. Случаи насилия в отношении этих женщин показали, что российские власти не рассматривали насилие в семье как причину для вмешательства и не приложили усилий, чтобы обезопасить жертв, считают в ЕСПЧ.

Минюст России в ходе рассмотрения иска в ЕСПЧ придерживался позиции, что государство не может быть ответственным за насилие в отношении заявительниц, поскольку "страдания и травмы причинялись им в результате действий частных лиц, а не должностными лицами".

Маргарита Грачёва обращалась в полицию с заявлением о побоях со стороны супруга Дмитрия Грачёва, однако ей отказали в возбуждении уголовного дела. После этого муж, который узнал о ее намерении с ним развестись, топором отрубил ей кисти обеих рук. Одну из них врачам удалось частично восстановить.

Грачёва оспаривала отказ в возбуждении уголовного дела о побоях в российских судах, но его так и не завели. За попытку отрубить жене руки Грачёва приговорили к 14 годам колонии.

Законопроект о профилактике домашнего насилия, в который правозащитники в том числе предлагали включить охранные ордера, был опубликован на сайте Совфеда в ноябре 2019 года. Спикеры верхней и нижней палат российского парламента одобрили документ, однако общественные организации назвали документ неполным – из него в том числе убрали положение о запрете на приближение. Зимой проект закона решили не вносить на рассмотрение Госдумы, пока "все стороны" обсуждения не его не одобрят.

370 тысяч евро – это самая крупная сумма компенсации, присужденная одному человеку в рамках иска к России в ЕСПЧ. Ближайшую к этой сумму компенсации Европейский суд по правам человека присуждал в 2014 году по делу о пропавших без вести чеченцев, которых, по мнению заявителей, с 2000 по 2006 годы похищали сотрудники российских спецслужб. Размер компенсаций тогда варьировался от 23 тысяч до 300 тысяч евро.