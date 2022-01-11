ЕСПЧ присудил заложникам Беслана 360 тысяч евро компенсации

Европейский суд по правам человека присудил 39 заложникам теракта в Беслане в 2004 году компенсации общей суммой в 360 тысяч евро. Об этом говорится в решении суда.

ЕСПЧ постановил, что российские власти, имея информацию о готовящемся теракте, приняли недостаточно мер для предотвращения захвата заложников. Напротив, говорится в решении, действия сотрудников правоохранительных органов во время штурма привели к дополнительным жертвам среди заложников.

В частности, "силы специального назначения ФСБ РФ применяли в ходе штурма школы огнеметы, гранатометы, танки, а также огромное количество стрелкового оружия", что прямо противоречило главной цели контртеррористической операции – спасению заложников – и никак не могло считаться "мерой крайней необходимости".

Среди заявителей, которые получили компенсации от пяти до сорока тысяч евро, как сами бывшие заложники, так и родственники погибших детей. Власти не поставили в приоритет сохранение их жизней, считают в ЕСПЧ, а также не расследовали должным образом действия генералов Тихонова и Андреева и сотрудников Гайденко, Дзугаева и Дзгоева при штурме.

Это дело – одно из семи дел по жалобам в ЕСПЧ, связанных с терактом в Беслане. Всего в делах участвуют 409 заявителей. В 2017 году пострадавшие получили компенсации в размере более 2,9 миллиона евро. Правительство России пыталось обжаловать решение ЕСПЧ, однако суд оставил его в силе.