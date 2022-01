Поступок, (не)изменивший Россию? Соцсети о годовщине возвращения Навального

17 января – важная символическая дата: год, как Алексей Навальный вернулся в Россию, чтобы сразу же сесть в тюрьму.

Алексей Навальный:

Ровно год назад я вернулся домой, в Россию.

Ни одного шага пройти по своей стране свободным человеком не получилось, меня арестовали еще до погранконтроля.

Герой одной из моих любимых книг – “Воскресение” Льва Толстого – говорит: “Да, единственное приличествующее место честному человеку в России в теперешнее время есть тюрьма”.

Звучит красиво, но это и тогда было неверно, и сейчас тем более.

Честных людей в России очень много – десятки миллионов. Их вообще гораздо больше, чем принято думать.

А вот власть – отвратительную и тогда, а сейчас еще больше, – пугают вовсе не честные люди, а те, кто не боится. Вернее, уточню: те, кто, может, и боится, но преодолевает страх.

Таких тоже очень много – мы их постоянно встречаем в разных местах: от митингов до оставшихся независимых СМИ. Да и хоть здесь, в инстаграме. Недавно читал о том, как из МВД выгоняют сотрудников, лайкавших мои посты. Так что в России-2022 и лайк может быть проявлением смелости.

Во все времена в этом суть политики: царек, желающий присвоить себе право единоличной бесконтрольной власти, должен запугать небоящихся честных. А те, в свою очередь, должны убеждать всех вокруг, что бояться не надо. Что честных же на порядок больше, чем охранная гвардия царька. Зачем всю жизнь жить в страхе, да еще и быть обворованными, если можно все устроить по-другому – более справедливо.

И это бесконечные качели. Или перетягивание каната: сегодня ты смелый, завтра вроде испугали немного. А послезавтра испугали так сильно, что ты отчаялся и снова стал смелым.

Я совсем не знаю, когда закончится мое космическое путешествие и закончится ли вообще, – вот только в пятницу мне сообщили, что еще одно мое уголовное дело уходит в суд. И на очереди еще одно – то, где я экстремист и террорист. Так что я из тех “космонавтов”, кто не считает дней до конца срока. Че там считать. И по 27 лет люди сидели.

Но попал я в этот отряд космонавтов именно за то, что старался, как мог, тянуть этот конец каната. Перетягивал на эту сторону тех среди честных, кто не хочет или уже не может больше бояться.

Я делал это, ни секунды об этом не жалею и продолжу это делать.

И, отсидев в тюрьме свой первый год, хочу всем сказать ровно то, что кричал собравшимся у суда, когда конвой вел меня в автозак: ничего не бойтесь.

Это наша страна и другой у нас нет.

Единственный страх, который должен быть, в том, что мы оставим свою родину на разграбление кучке лжецов, воров и лицемеров. Сдадим без боя, добровольно, и свое будущее, и будущее наших детей.

Спасибо вам всем огромное за поддержку – я ее чувствую.

А вообще хочу сказать. Год прошел ужасно быстро. Вроде только вчера в самолет в Москву вошел, а уже год отсидел. Правду пишут в научных книгах: время на земле и в космосе течет с разной скоростью 😉.

Всех люблю и обнимаю.

Прокремлёвские блогеры тоже пытаются отработать тему.

Сергей Колясников:

17 января 2021 года Навальный триумфально вернулся в Россию под звуки фанфар и шелест дрожащих от восторга поросячьих хвостиков.

Дальнейший сценарий был прост, как рубль. Запуганные угрозами санкций российские власти жалобно оправдываются, пытаясь отрицать попытку отравления под снисходительный смех западных партнеров. Навальный при поддержке всевозможных сеток и прозападных структур выводит толпы на улицы, которые начинают крушить, жечь и убивать [зачеркнуто] реализовывать "право на мирный протест". Страна погружается в хаос, по мере развития которого происходит силовой захват власти и Россия превращается в "демократическое государство". Демократия заключается в уничтожении экономики, передаче природных ресурсов под контроль США, далее резня по национальным окраинам, отделение Чечни, Дагестана, Башкирии, Татарстана и т.п., все то, что планировалось, но не было завершено в 90-е. Итогом должен был стать развал России на пучок квази-государств в соответствии с давно озвученными планами всевозможных западных аналитических центров.

Но ... что-то пошло не так. И Россия уже год спокойно живет и развивается без помощи дорогих "западных партнеров", зато под всевозможными их санкциями. И мы даже пресекаем попытки разжигать хаос и войны у себя под боком.

Илиас Меркури:

Подчиненные Навального анонсировали многочисленные акции в поддержку блогера за рубежом. В результате митинговать вышло меньше людей, чем сбежало навальнистов из России. Полный провал. Алекс никому не нужен не только у нас, но уже и у них. Запад конкретно в нем разочаровался.

Армен Гаспарян:

Не нужен он западной демократии больше. Неинтересен стал.

Михаил Конев:

Люди смирились и забыли. Здесь и тем более за рубежом.

Дмитрий Аграновский:

Я всегда говорил, что либеральная оппозиция в России абсолютно искусственное и противоестественное образование. Если её постоянно не надувать, как лягушку через соломинку, то ее реальный вес – ноль.

Для очень и очень многих возвращение Навального остаётся невероятно важным событием.

Дмитрий Колезев:

Человека делают его поступки. Алексей Навальный и до 17 января 2021 года был крупнейшим оппозиционным политиком России (как бы кремлевские комментаторы ни старались опустить его до уровня всего лишь "блогера"). Но решение Навального вернуться в Россию, где его почти неминуемо ждал арест, превратило его из просто крупного политика в фигуру, как мне представляется, исторического масштаба.

Алексей Навальный сделал простую, в общем, вещь, на которую на деле мало кто способен. Он принес лично себя в жертву своим убеждениям. Мы читаем о таких поступках в книгах, видим их в фильмах, но они редко случаются в жизни. Потому что во многом противоречат человеческой природе и инстинкту самосохранения. Способность поступить таким образом свидетельствует о героическом духе. Уверен, даже те, кто сейчас пытается критиковать и высмеивать Навального, где-то в глубине души это понимают.

И тот, кто не называет фамилию Навального вслух, понимает тоже.

Я думаю, что день 17 января 2021 года стал поворотными моментом в политической истории современной России. Пока выходит так, что это был поворот не к лучшему. Поступок Навального, вероятно, ускорил наступление политических заморозков. Может быть, когда-нибудь мы увидим, что все-таки благодаря этому повороту Россия, попетляв, в конечном счете выбралась на более разумный путь развития. А может быть, не увидим. Нам не дано предсказывать будущее, мы можем лишь принимать решения, совершать поступки и принимать их последствия. Что Алексей Навальный год назад сделал с чрезвычайным мужеством.

Я бы хотел, чтобы он скорее оказался на свободе. Для России так будет лучше.

Кирилл Рогов:

Какой же молодец Навальный. Как здорово, что он прилетел в Москву год назад. Какой чуткий политик.

Вы заглядывали в исторические книжки? Там такого полно. Сначала несколько лет все будут говорить: зачем он это сделал? в этом не было смысла, он просчитался, он нас всех подставил, вы видите, что в результате получилось?

Но потом. Все будут говорить: вы представляете, в этом, казалось бы, не было никакого смысла, казалось, что он просчитался, были такие, которые говорили "он нас всех подставил".

Человек вошел в клетку к тигру, человек положил голову льву в пасть. И лев такой: откусить и показать всем, чего только и ждут, что я кровожадное чмо, или не откусить и показать, что я слабак?

Человек, рискующий своей жизнью, это высокая ставка, это запоминается на десятилетия, если не больше. Из этих поступков состоит история. У нас вот, в русской истории еще одна запись появилась. Наша скрепа.

Илья Яшин:

Ровно год назад Навальный прилетел в Москву. Здесь его пытались убить, заочно арестовали и сделали всё, чтобы даже мыслей вернуться в Россию у него не возникало. И как только Алексей пересек границу, на его руках немедленно защелкнули наручники.

Сегодня снова все будут обсуждать – а надо ли было так рисковать? Был ли смысл добровольно идти в тюрьму? Может, стоило остаться в эмиграции? Но правда в том, что вопрос никогда не стоял таким образом.

Не было никаких совещаний, никаких дискуссий о возвращении Навального на Родину. Потому что едва ли не первое, что он сказал, когда вышел из комы: "Я обязательно вернусь в Россию".

И я очень хорошо понимаю, почему он так сделал. Многие из нас считают, что смысл работы Навального – разоблачать жуликов и воров во власти. Но это поверхностный взгляд. Смысл деятельности Навальный в том, чтобы личным примером показывать: в России можно жить, не испытывая страха, не пригибая плеч и не опуская глаз. Можно оставаться свободным человеком в несвободной стране.

И когда каждый из нас научится не бояться, то страна очень быстро изменится.

Навальный показывает удивительный пример мужества, а я горжусь тем, что могу назвать его своим другом и товарищем. И верю, что у него большое будущее.

Олег Козырев:

Я Алексея знаю еще с 2005 года. И прекрасно понимал, что никакие методы давления на него не сработают, что он вернется у меня не было сомнений. Хотя, конечно, не могу сказать, что хотелось бы всех своих товарищей видеть в опасной ситуации выбора между смертью и тюрьмой.

Нашему поколению, нашей стране повезло, что в эти годы в оппозиционной политике очень много людей искренних, сильных. Совсем не теряющихся на фоне лучших общественных деятелей мировой истории. Алексей своими поступками доказал, что он служит России. Даже рискуя жизнью.

Алексей Навальный должен быть на свободе.

Пытавшиеся его отравить и отравляющие до сих пор всю нашу страну коррупцией, ложью, низкими поступками, пропагандой, войнами, убийствами – должны предстать пред судом.

У кандалов, у застоя, у бедности, у беды всегда много защитников.

Ну что же, у свободы, у развития, у процветания, у счастья должно быть защитников не меньше.

Володя Берхин:

Можно Алексея Навального не любить, не соглашаться с ним по массе вопросов, можно считать его популистом, националистом, мошенником, плохим лидером протеста и т.д.

Ко всему этому, наверное, есть основания.

Но вот история, случившаяся год назад, показала, что Алексей Навальный совершенно точно не трус.

Что по нашим временам уже довольно много.

Сергей Давидис:

Мужество и самого решения вернуться, и тех уверенности и спокойствия, которые Алексей проявляет в неволе, вызывает восхищение и уважение.

Навальный продемонстрировал, что он, безусловно, – самый сильный политик современной России.

Николай Эппле:

Спасибо ему за его поступок, за напоминание о том, что можно жить и действовать, не примеряясь к тому, как тут "все делают", как это кто-то "оценит", поймет или не поймет – а самому задавая стандарты и задирая горизонты. Так делается история. Сил ему и его близким. А нам – памяти и продуктивной злости.

Борис Акунин:

Сегодня год, как Алексей Навальный за решеткой. Ему, конечно, навесят новый срок (они могут и убить), но уже ясен победитель в этой войне одного человека против всей махины полицейского государства. А именно этим Алексей и занимается, каждый день и каждый час: держит линию фронта. Первая часть обета – "один за всех" – выполнена. Дело за второй.

Леонид Гозман:

Я не знаю ни мотивов, ни планов Алексея Навального. Знакомы мы с ним лишь шапочно, далеко не все из того, что он делал и говорил до того, как его попытались убить, мне нравилось. Но это неважно. А важно то, что он показал пример, что он продемонстрировал, что в самой безнадежной ситуации, и не когда-то в античности, а сейчас, можно погибнуть, можно лишиться свободы, выйдя, тем не менее победителем.

Его поступок – возвращение – изменил нашу страну и долго еще будет ее менять. Моя искренняя благодарность Алексею Навальному. И свободы, конечно, ему и всем политзаключенным!

Лев Рубинштейн:

Сегодня, как и год тому назад, разные граждане и гражданки в разных городах и странах выражают свою поддержку и свое сочувствие Алексею Навальному в тех формах и жанрах, какие каждый выбирает сам и какие каждому доступны.

Сегодня и я думаю о его ярко освещенном пути, о его историогеничной биографии, о той необычайной способности меняться и развиваться, которую он демонстрирует заметно, наглядно и в хорошем смысле зрелищно.

Многие из тех, кто говорит или пишет об Алексее, даже те, кто пишет о нем в целом благожелательно, не могут не начать с того, что их не все устраивает в этом человеке и что со многим они хотели бы поспорить.

Некоторые с опасением говорят что-то о вождизме или даже о «тоталитарных замашках», каковые якобы замечались наиболее проницательными и бдительными наблюдателями еще давно.

Я к таковым наблюдателям не отношусь и не берусь с ними спорить. Я знаю лишь, что такая способность к интеллектуальному и нравственному развитию, такое безукоризненное чувство стиля, тот поведенческий вкус и, главное, та несомненная способность к самоиронии, каковые Алексей демонстрирует, ни с вождизмом, ни с «тоталитарными замашками» никак не совместимы. Здесь я доверяю собственному вкусу и собственному чутью.

А поспорить? Так почему бы и не поспорить, особенно если все участники спора на свободе.

Я, как и многие, продолжаю – вопреки мрачному ходу событий – жить надеждой. Я надеюсь на то, что возможность для спора, для дискуссии, для свободного разговора свободных людей еще будет. И я надеюсь на то, что политическая, частная, семейная, творческая биография Алексея только в самом начале.

Александра Астахова:

За этот год мы, кажется, ухнули в пропасть. Есть ощущение, что прошло не 365 дней, а несколько десятилетий. Жизнь понеслась стремительно. И, да, пока что понеслась в тартарары. Сидит далеко не только один Навальный. Тираны постсоветского пространства вообще перестали стесняться. Уехали сотни тысяч людей, собирается уехать еще больше. Всё живое (сми, нко) либо уничтожается, либо подминается под власть. Очень сложно стало лукавить. И вот это как раз хорошо.

Я за стремительность. Я полагаю, что дойдя до дна, быстрее оттолкнешься и выплывешь. Будет тяжело, но зато мрак рассеется. А вот в болотистых сумерках, в которых мы существовали до 17 января 2021 года можно было находиться очень долго. Самообманываться одним, мояхатаскрайничать другим.

С возвращением Навального многое стало чётче. Путин vs Навальный. Другие "игроки", конечно, тоже остались (или цвета, как любили раньше говорить. Мир всё ещё разноцветный, но черное и белое в этом многоцветии тоже присутствует). Но в этом главном противостоянии тоже придется кого-то выбирать. Прошлое vs будущее. Силовики vs свобода. Изоляция vs европеизация. Коллаборационистам теперь сложнее выдавать себя за интеллектуальную элиты, завалящий козырь противников Навального "почему не сидит? почему не убили?" даже самые отпетые теперь стесняются использовать.

"Партия переходит в эндшпиль, и играть его, девушки" придётся всем нам (с)

Такие поступки, как возвращение Навального год назад в Россию, остаются в истории. Более того, они меняют историю. Человек, который готов жертвовать своей свободой и рисковать собственной жизнью ради изменений в стране всегда прав и обязательно победит!

Геннадий Гудков:

Арест и заключение Навального открыли новый, более массовый и жестокий этап политических репрессий и расправ. Андрей Пивоваров, арестованный на взлете самолета, взятый в заложники отец Ивана Жданова, арестованные по всей стране десятки активистов из команды Навального и Ходорковского, уничтожение "Мемориала" и многих других последних правозащитных организаций и оппозиционных СМИ – начало нового путинского этапа репрессий в отношении политических оппонентов и критиков режима, движение к неосталинизму и тотальному произволу, окончательное сползание России к полицейской диктатуре. И мы с Вами еще не знаем, до какого уровня жестокости и массовости расправ может дойти путинский режим.

Вот почему 17 января в России по факту – День защиты прав политзаключенных. Таковых уже тысячи, а с учетом вынужденной эмиграции – десятки тысяч. И их число продолжает стремительно нарастать. Если не остановить репрессивную машину, завтра счет может пойти на сотни тысяч и даже миллионы. И очередной жертвой репрессий скоро может стать каждый живущий в России.

Свободу всем политзаключенным! Свободу Алексею Навальному!

Андрей Лошак:

Невероятный поступок – вы много видели политиков, сознательно приносивших себя в жертву? Поступок, четко показавший, кто есть кто. Вот – злодей, а вот – герой. Все просто и понятно, как в черно-белых комиксах. Если читать послания Алексея, то можно увидеть, как с каждым днем заключения он становится морально сильнее – сила его в осознании своей исторической правоты. Но в этой битве есть третий участник. К сожалению, герои в одиночку одолевают злодеев только в сказках и комиксах. В реальности окончательный исход решает безмолвствующий пока народ. Герой уже сделал все, что было в его силах. Навальный выйдет на свободу, как только люди перестанут ощущать себя зрителями на гладиаторском поединке и поймут: политика – это то, что определяет их жизнь. Как бы тревожно и дискомфортно это не звучало в 2022-м. Или он не выйдет никогда.

Михаил Ходорковский:

Годовщина посадки Алексея Навального – момент, когда мы должны еще раз вспомнить Алексея и всех политзаключенных, выразить им свою поддержку.

Сказать еще раз режиму и всем его деятелям, включая псевдолиберальных, что они несут персональную ответственность за происходящее и что счет уже не будет обнулен.

Одновременно хочу обратиться к ряду коллег по либеральному лагерю: еще сидя в тюрьме читал ваши пассажи с восхвалением героев, читаю и сейчас. Вижу за ними желание чтобы кто-то за вас "убил дракона". Вижу страшное разочарование, когда этого не происходит.

Возник интерес спросить: вы понимаете, что если ваше желание сбудется и кто-то за вас "убьет дракона", то разочарование будет еще больше?

Чтобы стать профессиональным "убийцей драконов" человек должен либо сам быть драконом изначально, либо стать им в процессе. И команда его будет типичной "драконьей" и методы и цели.

И рассчитывать, что драться будет "герой", а дивиденды (хотя бы в виде свободы и демократии) получать вы – наивно (если ожидаемое именно свобода и демократия, а не работа прислуги). С Ельциным уже проходили.

Константин Сонин:

Год назад Алексей Навальный приехал в Москву – пожертвовав своей свободой ради того, что считал более важным. Как Гарри Поттер, а до него Люк Скайоукер и первые христиане. И был арестован. То, что лидер политической оппозиции находится в тюрьме – это плохо для страны, плохо для стабильности и плохо для развития. То, что созданные им организации объявлены "экстремистскими" и "террористическими" – тоже плохо для России, для её безопасности и для развития.

Мирная политическая оппозиция, представленная во власти, а периодически побеждающая и сменяющая тех, кто находится у власти – это важный элемент политической системы. Неслучайно, российская конституция описывает множество прав и способов, которыми граждане могут менять власть. Это элемент стабильности, это – то, что делает страну устойчивой и сильной.

Соответственно, борьба с политической оппозицией силовыми методами – тюрьмы, домашние аресты, преследование за политическую деятельность как за "экстремистскую" и "террористическую", выдавливание за границу – это плохо для страны. Это подрывает стабильность и замедляет экономическое развитие, что, в свою очередь, ещё сильнее подрывает стабильность и безопасность.

Существование в режиме перманентного политического кризиса с сотнями политзаключенных и тысячами политических эмигрантов – это непозволительная роскошь для России. Это может быть выгодно каким-то ведомствам, но это плохо для страны. Те, кто не согласен с курсом, должны быть представлены в местных законодательных собраниях и Думе, а не сидеть в тюрьме или в эмиграции.

Освобождение Алексея Навального из тюрьмы, освобождение другие политзаключенных, прекращение преследования мирной оппозиции как "экстремистов" и "террористов" – такая деэскалация политического кризиса нужна России.

Лев Шлосберг:

Стихийные протесты против задержания Навального и за свободу не привели к его освобождению, скорее наоборот. Власти ожесточились. Политическая власть в стране передана Путиным силовикам. Законодательство уничтожает права и свободы граждан. Выборы стерилизованы. Структуры Навального признаны экстремистскими и разгромлены. Непосредственные участники его штабов либо лишены свободы, либо выдавлены в эмиграцию. Многие люди деморализованы.

Ответственность за эти последствия несёт не Навальный, а Путин. И его эти последствия полностью устраивают.

Политические протесты не преобразовались в голоса избирателей, и парламентские выборы 2021 года завершились формированием пятипартийного пропутинского парламента. В этом парламенте нет ни одного противника Владимира Путина. При этом парламенте пройдут президентские выборы 2024 года, в которых Путин намерен принять участие и "триумфально" остаться на своём месте.

Но события 2021 года не затормозили ход истории, а ускорили его, как ни парадоксально это звучит. Ужесточение режима подтачивает и разрушает сам режим. Это сильно отягощает жизнь современников, но облегчит жизнь потомков.

Спасибо всем, кто не потерял лицо, не предал ценности свободы и продолжает заниматься демократической политикой в России.

Желаю Алексею Навальному освобождения, воссоединения его семье и возвращения в свободную страну всем, кто вынужден был её покинуть.