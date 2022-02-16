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Археология

Археология. Диктатура «традиционных ценностей»

Археология. Диктатура «традиционных ценностей»
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Археология. Диктатура «традиционных ценностей»

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В России готовится к принятию указ об укреплении "традиционных духовно-нравственных ценностей". Зачем он нужен власти? И существуют ли вообще у нации "традиционные ценности"?

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