Археология. Диктатура «традиционных ценностей»

В России готовится к принятию указ об укреплении "традиционных духовно-нравственных ценностей". Зачем он нужен власти? И существуют ли вообще у нации "традиционные ценности"?
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