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В интернете появились снимки полевого госпиталя под Гомелем

Окрестности аэропорта Зябровка, Гомельская область, спутниковый снимок ©2022 Maxar Technologies

В интернете появились спутниковые снимки, на которых, как утверждается, изображены российские войска в районе белорусского аэропорта Зябровка в Гомельской области, неподалёку от границы с Украиной. По словам военных экспертов, на фотографиях запечатлён полевой госпиталь, который не используется во время учений.

10 февраля стартовали совместные российско-белорусские манёвры "Союзная решимость – 2022". Российские войска концентрируются недалеко от белорусско-украинской границы. Запад опасается, что Россия наращивает группировку на этих территориях для последующего вторжения на территорию Украины. В регионе, по последним оценкам, сконцентрировано уже около 120 тысяч российских военных. При этом расстояние от белорусской границы до Киева меньше, чем от российской.

Агентство Reuters в январе сообщало, что в распоряжение российских войск вблизи границы с Украиной поступала кровь для переливания и другие медицинские препараты. Минобороны Украины официально опровергло эту информацию.

Москва и Минск информацию о развёртывании полевого госпиталя в Зябровке пока не комментировали. Ранее Минобороны России неоднократно сообщало о проведении учений медицинского спецназа с проверкой спецтехники и оборудования в разных климатических условиях на разных площадках. Военные медики среди прочего в ходе манёвров разворачивали полевые госпитали.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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