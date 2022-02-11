Берлинская встреча в "нормандском формате" не принесла результата

Встреча советников лидеров стран "нормандской четвёрки", начавшаяся в Берлине в четверг и продолжавшаяся более девяти часов, не принесла прогресса в переговорах по Донбассу.

Об этом сообщается со ссылкой на глав российской и украинской делегаций – замруководителя администрации президента России Дмитрия Козака и Андрея Ермака, который возглавляет работу офиса украинского президента.

Представители Украины, России, а также Франции и Германии, выступающих посредниками на консультациях в "нормандском формате", встретились уже во второй раз в этом году. "Это были сложные переговоры, в которых были выявлены разные позиции и различные варианты решения конфликта", - приводит "Немецкая волна" слова источника в германо-французских дипломатических кругах.

Дмитрий Козак указал, что переговоры завершились без ощутимых результатов. По его словам, украинская сторона отказалась "даже цитировать" минские соглашения по вопросам "будущего статуса" неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей. Козак подчеркнул, что эти вопросы должны решаться с учетом мнения представителей этих территорий. "Это ключевое разногласие, которое Украина отказалась согласовать. Это должно было быть отражено в итоговом документе, который принять не удалось", - добавил Козак.

Одновременно он упрекнул Германию и Францию в неспособности повлиять на Киев в вопросе контактов с сепаратистами. "Минские соглашения предусматривают решение конфликта путем диалога с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Европейские партнеры из Германии и Франции с пониманием относятся к нашей позиции о необходимости диалога, но готовности проявить достаточно твердости, надавить на Киев в этом вопросе я не увидел", - сказал Козак.

Глава украинской делегации подтвердил, что переговоры не принесли прогресса в решении спорных вопросов, но отметил, что в течение нескольких дней за последнюю неделю в зоне конфликта в Донбассе полностью соблюдался режим прекращения огня, что Ермак охарактеризовал как "очень сильный результат".

Ермак тоже отметил, что участникам переговоров в Берлине не удалось согласовать совместное заявление, но все они выступили за "разблокирование и активизацию работы Трехсторонней контактной группы", которая объединяет уполномоченных представителей Украины, России и ОБСЕ и является частью механизма по урегулированию в Донбассе.

Первая встреча политсоветников в 2022 году прошла 26 января в Париже. По его итогам впервые за два года вышло совместное заявление, в котором высказывалась поддержка безусловного режима прекращения огня в Донбассе и подтверждалось, что минские договоренности являются основой работы "нормандского формата".