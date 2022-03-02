Археология. Страна-изгой: как санкции ударят по России?

После нападения на Украину Россия подверглась беспрецедентным санкциям. Заморожена большая часть госрезервов в западных банках, отключены платежные системы, отозваны воздушные суда, разорваны спортивные и культурные контакты. Как санкции ударят по населению, бизнесу и элитам? Пошатнут ли они режим?