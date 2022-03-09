Археология. Убить Гитлера: как совершались покушения на фюрера

На Адольфа Гитлера было совершено несколько покушений; самое известное из них -- заговор полковника Клауса фон Штауффенберга в июле 1944го. Но все они закончились провалом. Могло ли убийство Гитлера спасти мир? В чем был секрет его власти и популярности? Меняют ли диктаторы ход истории?
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