Депутат, голосовавший за признание "ДНР", призвал прекратить войну

Война с Украиной должна быть немедленно прекращена, об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев, ранее проголосовавший за признание сепаратистских республик Донбасса.

"Голосуя за признание ДНР/ЛНР я голосовал за мир, а не за войну. За то, чтобы Россия стала щитом, чтобы не бомбили Донбасс, а не за то, чтобы бомбили Киев", - написал депутат в твиттере (орфография сохранена – РС).

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР" 21 февраля после соответствующей просьбы со стороны депутатов от КПРФ, "Единой России", а позднее и руководителей сепаратистских республик.

24 февраля Путин приказал начать военную операцию на территории Украины. Президент России на встрече с представителями бизнеса назвал вооружённое вторжение на территорию Украины "вынужденной мерой". "Нам не оставили шансов поступить иначе", – сказал он, посетовав на то, что страны Запада "не сдвинулись ни на миллиметр" в вопросе о так называемых гарантиях безопасности, и это якобы создавало для России большие риски.