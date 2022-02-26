В жилой дом в Киеве попал снаряд, обошлось без жертв

В Киеве в жилой дом на проспекте Лобановского на окраине города попал снаряд. Разрушены с 18 по 20 этажи. По данным спасателей, жертв нет. Большинство жителей в момент атаки находились в укрытии.

По данным украинской стороны ракета была российской. Российская сторона ситуацию пока не прокомментировала.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое видеообращение, в котором заявил, что находится на рабочем месте. Зеленский опроверг сообщения о том, что он приказал армии сложить оружие.

Киев сообщил, что по состоянию на утро, 26 февраля, погибли более трёх с половиной тысяч российских военнослужащих, в плен взяты около 200 россиян. Россия также потеряла более сотни танков, более 500 бронемашин, несколько самолётов и вертолётов.

Минобороны России заявило, что в ночь на субботу российские военные взяли под контроль город Мелитополь – второй по величине город Запорожской области с населением около 150 тысяч человек.

По данным российского оборонного ведомства, уничтожено более 800 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплексов, 48 радиолокационных станций, несколько самолётов, вертолётов и беспилотников.

Данные об убитых и раненых российская сторона не раскрывает. По данным британской разведки по состоянию на 25 февраля, Россия могла потерять более 450 военнослужащих.