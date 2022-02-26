В жилой дом в Киеве попал снаряд, обошлось без жертв

В Киеве в жилой дом на проспекте Лобановского на окраине города попал снаряд. Разрушены с 18 по 20 этажи. По данным спасателей, жертв нет. Большинство жителей в момент атаки находились в укрытии.
По данным украинской стороны ракета была российской. Российская сторона ситуацию пока не прокомментировала.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое видеообращение, в котором заявил, что находится на рабочем месте. Зеленский опроверг сообщения о том, что он приказал армии сложить оружие.
Киев сообщил, что по состоянию на утро, 26 февраля, погибли более трёх с половиной тысяч российских военнослужащих, в плен взяты около 200 россиян. Россия также потеряла более сотни танков, более 500 бронемашин, несколько самолётов и вертолётов.
Минобороны России заявило, что в ночь на субботу российские военные взяли под контроль город Мелитополь – второй по величине город Запорожской области с населением около 150 тысяч человек.
По данным российского оборонного ведомства, уничтожено более 800 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплексов, 48 радиолокационных станций, несколько самолётов, вертолётов и беспилотников.
Данные об убитых и раненых российская сторона не раскрывает. По данным британской разведки по состоянию на 25 февраля, Россия могла потерять более 450 военнослужащих.
- Российское вторжение на территорию Украину продолжается уже третий день. В различных регионах страны идут ожесточенные бои между вооруженными силами Украины и российской армией. Сообщается о боях в Киеве, под Харьковом, в Донбассе, в Сумской области, в районе Херсона и других местах.
- Украинская сторона заявляет, что российская армия обстреливает не только военные, но и гражданские объекты, есть жертвы среди мирного населения. Россия утверждает, что атакует исключительно военные объекты.
- США, ЕС, Великобритания и Канада ввели персональные санкции против Владимира Путина и Сергея Лаврова. Кроме того, принят пакет новых жестких экономических санкций против России.
- Вечером в пятницу представитель Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что продолжаются консультации о возможных переговорах с Россией. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова вести переговоры в Минске. При этом российская сторона настаивает на условиях, в частности признании аннексии Крыма и независимости сепаратистских республик Донбасса. Спустя несколько часов президент России Владимир Путин сказал, что переговоры с нынешними украинскими властями, которых он назвал "неонацистами и наркоманами", вряд ли возможны.
- По словам посла Украины в Израиле Евгения Корнейчука, в пятницу Зеленский во время телефонных переговоров попросил стать посредником в переговорах с Россией премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Об этом сообщает New York Times.
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