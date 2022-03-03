В Беловежской пуще начался второй раунд переговоров России и Украины 

В Брестской области Беларуси начался второй раунд переговоров между делегациями России и Украины, сообщили РИА Новости со ссылкой на МИД Беларуси.
Перед встречей помощник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что приоритетные вопросы для Киева — немедленное прекращение огня, перемирие и открытие гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей.
Об этих же темах накануне заявлял и помощник президента России Владимир Мединский, входящий в российскую делегацию.
Президент России Владимир Путин 3 марта в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что задачи специальной военной операции в любом случае будут выполнены, вне зависимости от результатов переговоров в Беловежской пуще.
"Попытки выиграть время путем затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в нашей переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву", – заявили в Кремле.
Макрон после разговора выразил мнение, что Путин намерен захватить всю Украину и ждёт, что мир выполнит его условия.
"Президент республики ожидает, что худшее еще впереди - учитывая, что ничего из сказанного Путиным не обнадеживало. Он был настроен решительно", - сказал представитель администрации Макрона.
Французский лидер призавал российского президента избегать жертв среди гражданского населения и обеспечить доступ к гуманитарной помощи. По словам помощника Макрона, Путин ответил, что он "за", но не взял на себя никаких обязательств.
В то же время пресс-служба президента России заявляет, что это Путин призвал Макрона принять участие в обеспечении безопасной эвакуации с Украины иностранцев и выразил готовность к взаимодействию в этом вопросе.
- Кроме Мединского Россию на переговорах в Беловежской пуще представляют заместители глав Минобороны и МИД Александр Фомин и Андрей Руденко, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Беларуси Борис Грызлов.
- От Украины в Белавежскую пущу на переговоры приехал министр обороны Алексей Резников, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия, замглавы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Андрей Костин, депутат Рустем Умеров и замминистра иностранных дел Николай Точицкий.
- Первая встреча украинской и российской делегаций прошла в районе украинско-белорусской границы на берегу реки Припять 28 февраля. После нее стороны разъехались для консультаций в свои столицы.
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