В Беловежской пуще начался второй раунд переговоров России и Украины 

В Брестской области Беларуси начался второй раунд переговоров между делегациями России и Украины, сообщили РИА Новости со ссылкой на МИД Беларуси.

Перед встречей помощник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что приоритетные вопросы для Киева — немедленное прекращение огня, перемирие и открытие гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей.

Об этих же темах накануне заявлял и помощник президента России Владимир Мединский, входящий в российскую делегацию.

Президент России Владимир Путин 3 марта в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что задачи специальной военной операции в любом случае будут выполнены, вне зависимости от результатов переговоров в Беловежской пуще.



"Попытки выиграть время путем затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в нашей переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву", – заявили в Кремле.



Макрон после разговора выразил мнение, что Путин намерен захватить всю Украину и ждёт, что мир выполнит его условия.



"Президент республики ожидает, что худшее еще впереди - учитывая, что ничего из сказанного Путиным не обнадеживало. Он был настроен решительно", - сказал представитель администрации Макрона.

Французский лидер призавал российского президента избегать жертв среди гражданского населения и обеспечить доступ к гуманитарной помощи. По словам помощника Макрона, Путин ответил, что он "за", но не взял на себя никаких обязательств.



В то же время пресс-служба президента России заявляет, что это Путин призвал Макрона принять участие в обеспечении безопасной эвакуации с Украины иностранцев и выразил готовность к взаимодействию в этом вопросе.