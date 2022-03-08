В Конгрессе подготовлен законопроект о запрете импорта российской нефти

Группа американских законодателей заявила о том, что ее участники подготовили законопроект, разрыв с России и Беларуси "постоянных нормальных торговых отношений", предусматривающих минимальные торговые тарифы.

"В то время, как Россия продолжает неспровоцированную атаку на украинцев мы договорились о законодательном пути, который приведет к запрету импорта энергетических продуктов из России и приостановлению нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью", - говорится в заявлении законодателей. Законопроект поддерживают лидеры Конгресса, представляющие и Республиканскую и демократическую партию. Этот законопроект может быть рассмотрен в ближайшее время. В случае его одобрения он поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который до сих пор формально не высказывался в пользу такой меры, опасаясь, что она может привести к повышению цен горючего в Соединенных Штатах. Около 7 процентов нефти, потребляемой в стране, импортируется из России. Однако в воскресенье Госсекретарь США Тони Блинкен заявил о том, что Белый рассматривает возможность запрета импорта российской нефти.

Отмена статуса "нормальных торговых отношений" с Россией и Беларусью приведет к тридцатипроцентному росту импортных пошлин на российские и белорусские товары. Сейчас они составляют три процента. Основной экспорт России в США - нефть, металлы, в том числе, платина и удобрения.

Подобные меры являются ответом на российское вторжение в Украину. Их цель - нанести финансовый урон России и лишить ее финансовых средств, которые ей необходимы также на ведение военной кампании в Украине.