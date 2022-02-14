Неужели сто рублей? Сколько будет стоить доллар в марте

Какова вероятность развития ситуации по "плохому" сценарию и можно ли как-то застраховать свои сбережения? Пора ли избавляться от долларов и покупать акции российских компаний? Об этом сегодня в программе "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

Помогут ли Центробанку высокие ставки сдержать инфляцию и чем грозит перегрев экономики? Эти и другие вопросы Максим Блант обсудил с главой Наблюдательного совета Московской биржи Олегом Вьюгиным.

Полная видеоверсия программы:

Российский рынок лихорадит. Пресловутые "геополитические риски" достигли пиковых значений. Точные даты российского вторжения на территорию Украины названы, и они уже на этой неделе. Со всеми, с кем Путин, Лавров и даже Шойгу могли поговорить, они уже поговорили.

Пока переговоры продолжались, пока оставалась надежда на компромисс, курс доллара успел упасть с 80 рублей до 75. Индекс РТС за это же время предпринял попытку вернуться к уровням, которые сложились до январских панических распродаж. Но переговоры закончились, и в России случилась очередная "черная пятница": доллар взлетел выше 78 рублей, а российские акции рухнули. К закрытию основных торгов индекс РТС потерял почти 5%, а на вечерней сессии контракт на индекс рухнул еще на 5%. В понедельник распродажи продолжились.

В "мирное" время от иностранных инвесторов на рынке рублевого госдолга отбоя бы не было

И это вдвойне обидно. Ведь нефть в этот момент установила очередной многолетний рекорд. Баррель Brent сумел пробиться выше 95 долларов. И хотя этот рубеж в пятницу удержать не удалось, велика вероятность уже на этой неделе увидеть цены выше 100 долларов за баррель. Впрочем, ни рублю, ни акциям российских эмитентов это не поможет. Ведь сырьевыми рынками движет все тот же "геополитический фактор". Игроки закладывают в цену перебои с поставками российских углеводородов в случае дальнейшего обострения ситуации и введения в отношении России международных санкций. Для отечественных экспортеров сырья нынешняя ситуация близка к идеальной. Рублевые цены на нефть бьют абсолютные рекорды. Экспортная выручка течет рекой, делая рублевые издержки все менее существенными. В плюсе и федеральный бюджет, который изымает в свою пользу львиную долю сырьевой ренты.

А вот для экономики в целом ситуация – хуже не придумаешь. Истерические колебания национальной валюты подстегивают инфляционные ожидания. Высокие цены на сырье разгоняют саму инфляцию. Банк России пытается ее побороть, но пока эти усилия тщетны. В пятницу регулятор снова повысил ключевую ставку, причем во второй раз подряд сразу на процентный пункт – до 9,5% годовых.

Курс рубля интересует Банк России в последнюю очередь

На пресс-конференции главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая последовала после оглашения решения по ставке, выяснилось, что альтернативой повышения на один процентный пункт было повышение на полтора. Кроме того, Набиуллина ясно дала понять, что и после мартовского заседания ставка, скорее всего, вырастет.

В "мирное" время от иностранных инвесторов на рынке рублевого госдолга отбоя бы не было. Рубль стал бы фаворитом среди всех мировых валют, а курс доллара очень быстро опустился бы ниже 70 рублей, а то и вовсе приблизился бы к 60. Ведь США и Европа только еще собираются повышать ставки с нынешних нулевых уровней, а у нас доходность уже почти 10 процентов годовых. Вероятность дефолта стремится к нулю. И если очередь из иностранных банков и фондов за российскими облигациями федерального займа (ОФЗ) еще не выстроилась, то исключительно из-за угрозы небывалых "санкций из ада".

Впрочем, если верить Набиуллиной, курс рубля интересует Банк России в последнюю очередь. Первоочередная цель – обуздать инфляцию. А поскольку цены растут, ЦБ делает вполне логичный вывод, что платежеспособный спрос все еще превышает предложение. Воздействовать на соотношение спроса и предложения можно с двух сторон: стимулируя производство товаров и услуг либо лишая потребителей дополнительных источников денег в виде доступных кредитов. И Банк России последовательно движется по второму пути. Более того, решимость регулятора на последнем заседании только выросла.

Ни о каком росте экономики речи не идет. Вопрос в том, насколько "мягкой" будет посадка

Аналитики ЦБ диагностировали перегрев экономики. Его признаком стал не только рост цен, но и острая нехватка рабочих рук в целом ряде отраслей. При этом все прекрасно понимают, что повышение ставки делает кредиты все менее доступными не только для потребителей, но и для производителей. Поэтому свой прогноз по росту российской экономики в этом году ЦБ резко понизил. В результате попытка охладить перегретую экономику может привести к коллапсу на рынке потребительского кредитования, а распродажи на фондовом рынке сильнее всего ударят по миллионам мелких розничных российских инвесторов, которые пытаются покупкой акций и облигаций защитить свои сбережения от инфляции. Так выглядит инерционный сценарий, который реализуется в случае, если продолжат действовать все нынешние факторы.

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Хорошая новость заключается в том, что это практически невозможно. Все должно решиться если не на этой неделе, то уж точно до конца февраля. Достигшее крайней степени напряжение либо выльется в катастрофу, при которой дорогие кредиты или дешевые акции станут мелкими неприятностями, либо приведет к пусть временной, но разрядке. В этом случае в Россию хлынут "горячие деньги". И в этом случае нельзя исключать ни нового рекорда на фондовом рынке, ни доллара по 60 рублей.

Правда, счастье это продлится недолго. Нынешний политический кризис лишний раз доказал ненадежность и непредсказуемость путинской России. И даже если сейчас все разрешится благополучно, нет никаких гарантий, что все не повторится через год или через пять лет. Кроме того, имеет смысл "покупать" растущую экономику. А когда она, едва компенсировав потери коронакризиса, оказывается в состоянии перегрева, ни о каком росте речи не идет. Вопрос в том, насколько "мягкой" будет посадка.

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