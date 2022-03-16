Студентка Российского экономического университета имени Плеханова Антонина Бегачева рассказала, что ее отчислили из-за сториз против войны с Украиной. Об этом сообщает "Медиазона".

24 февраля Бегачева опубликовала в инстаграме четыре сториз: изображение голубя мира и лозунг "Мне не нужна война", фотография стены с оскорблением в адрес Владимира Путина, антивоенный текст на английском и ролик о протестах против вторжения в Украину.

В приказе об отчислении, который датирован 28 февраля, говорится, что основанием послужила служебная записка начальника управления по социально-воспитательной работе о выявлении нарушения. По словам студентки, сотрудница вуза сказала, что ее отчислили "за соцсети".

Бегачева рассказала "Медиазоне", что узнала о своем отчислении спустя две недели совершенно случайно: когда пыталась восстановить доступ к корпоративному аккаунту Microsoft. Она отмечает, что в последние две недели посещала занятия, а преподаватели принимали ее работы и выставляли оценки.