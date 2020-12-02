Активиста Павла Крисевича отчислили из-за акции в образе Христа

Активиста из Санкт-Петербурга Павла Крисевича отчислили из Российского университета дружбы народов после акции, во время которой он имитировал сожжение Иисуса Христа на кресте у здания ФСБ в Москве. Об этом сообщила "Апология протеста".

В приказе об отчислении говорится, что Крисевич во время акции сопротивлялся сотрудникам полиции и совершил противоправное действие. Нарушение закона, считают в вузе, противоречит правилам вуза и кодексу студента.

"Апология протеста" обжалует приказ в суде. Правозащитники считают, отчисление за мирный протест нарушает права человека и правила внутреннего распорядка РУДН, гарантирующие студентам право "на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений".

Ранее Крисевич сообщил, что из-за перфоманса в образе Иисуса Христа его вызвали на беседу в управление ФСБ в Санкт-Петербурге.