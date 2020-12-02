Активиста Павла Крисевича отчислили из-за акции в образе Христа

Активиста из Санкт-Петербурга Павла Крисевича отчислили из Российского университета дружбы народов после акции, во время которой он имитировал сожжение Иисуса Христа на кресте у здания ФСБ в Москве. Об этом сообщила "Апология протеста".
В приказе об отчислении говорится, что Крисевич во время акции сопротивлялся сотрудникам полиции и совершил противоправное действие. Нарушение закона, считают в вузе, противоречит правилам вуза и кодексу студента.
"Апология протеста" обжалует приказ в суде. Правозащитники считают, отчисление за мирный протест нарушает права человека и правила внутреннего распорядка РУДН, гарантирующие студентам право "на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений".
Ранее Крисевич сообщил, что из-за перфоманса в образе Иисуса Христа его вызвали на беседу в управление ФСБ в Санкт-Петербурге.
- Павла Крисевича задержали вечером 5 ноября, когда он висел на кресте напротив здания ФСБ на Лубянке, а у его ног горели папки с разными уголовными делами, среди которых были дело сестер Хачатурян, дело об убийстве Бориса Немцова, дело "Сети".
- Крисевича арестовали на 15 суток. После выхода из изолятора он дал интервью сайту Север.Реалии, в котором рассказал, что значила его акция и почему он устраивает перформансы в поддержку политзаключенных.
- Дисциплинарная комиссия Российского университета дружбы народов приняла решение отчислить Крисевича. В вузе считают, что поступки активиста "не соотносятся со званием студента".
- 30 ноября Крисевича в Твери облили зеленкой. Активист рассказал, что неизвестные сначала заговорили с ним, а потом потребовали, чтобы он встал на колени и извинился за акцию в образе Христа.
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