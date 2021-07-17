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"Я не стану бездействовать, и будь что будет". Студента отчислили за протест

Илья Ермаков. Фото Сергея Речников

Илью Ермакова отчислили из Калужского филиала юридического полицейского колледжа из-за пикетов в поддержку политзаключенного Алексея Навального.

В приказе об отчислении колледж называет в качестве причины отчисления нарушение условий договора. После отчисления активиста попытались забрать в армию, но Илья Ермаков сумел убежать из пункта сбора. В пятницу, 16 июля, активист вышел на одиночный пикет с плакатом, на котором были написаны слова: “Я не могу стать полицейским. Меня отчислили из Калужского полицейского юридического колледжа, потому что я против Путина”. В интервью Радио Свобода 19-летний Илья Ермаков рассказал, что раньше придерживался провластных взглядов, но стал выходить на пикеты после приговора Навальному.

– Почему вы вышли на пикеты в поддержку Навального?

Я до вынесения незаконного приговора Навальному никогда не выходил на пикеты или митинги. Лет в 14 я был сторонником Путина. Но потом я стал углубляться в политику, социологию, право и осознавать, как много в России проблем, которые власть не решает. Благодаря самообразованию мой уровень правовой культуры постепенно вырос, и я стал придерживаться оппозиционных взглядов. Я мог написать комментарий, критикующий действия власти, в интернете, но на публичные акции я не выходил. После поправок к Конституции, действий правительства во время пандемии, ареста Фургала, отравления Навального и заключения его в колонию я понял, что не хочу жить в авторитарном государстве. Я начал писать посты, стал редактором страницы “Гражданское общество Калужской области” в социальной сети, участвовать в пикетах и митингах в поддержку Навального и всех политзаключенных. С января по апрель я провел три одиночных пикета и участвовал в массовых протестах. На этих акциях меня задержали несколько раз.

Благодаря самообразованию мой уровень правовой культуры постепенно вырос, и я стал придерживаться оппозиционных взглядов

– То есть вы вышли на пикеты после суда над Алексеем Навальным?

Приговор Навальному стал последней каплей.

– Как в колледже, где вы учились, узнали о вашем участии в пикетах?

В колледж несколько раз приходили полицейские. После первого пикета меня вызвали на советы по профилактике и уговаривали перейти в другое учебное заведение, я отказывался. Тогда мне стали прямо говорить, мол, моя обязанность поддерживать действующую власть. Мне сказали, что поддерживать Навального незаконно, а фразу, которая была написана на моем плакате – "Люди, хватит молчать" сочли экстремистской. Они вырывали из закона отдельные фразы, например, сказали, что я нарушил закон “О полиции”, который не имеет в отношении меня юридической силы, потому что я учился на втором курсе по специальности “юрист-правовед”, а не работал полицейским. Мне говорили, что сотрудник полиции обязан защищать власть, а я возражал, потому что полицейский обязан, в первую очередь, защищать закон и легитимность. Меня обвиняли в том, что я кем-то спонсируюсь и у меня есть какие-то кураторы.

– Вас принуждали отчислиться?

Мне так и сказали, что я должен забрать свои документы или меня отчислят. Беседы с руководством колледжа, где мне угрожали отчислением, я записал на диктофон, а запись опубликовал в интернете. Таких разговоров были три или четыре.

– Руководители колледжа, где вы учились, не ответили на просьбу Радио Свобода дать комментарий. Какой была официальная причина отчисления?

Официальная причина отчисления нарушение устава колледжа, где написано, что студенты не имеют права принимать участия в политической деятельности. Но один из прошлогодних выпускников колледжа состоял в “Молодой гвардии” "Единой России", и никто ему претензий не предъявлял. Кроме того, устав имеет силу лишь на территории колледжа и не может ограничивать мои права за пределами учреждения, тем более Конституционные права. Администрация колледжа этого не понимала и говорила, что я зомбирован и мною кураторы управляют. Со мной беседовали несколько раз, но я продолжил делать публикации и выходить на пикеты.

Приказ об отчислении Ильи Ермакова
Приказ об отчислении Ильи Ермакова

– Вы хорошо учились?

Я хорошо учился и платил за образование в сроки.

– Как к вашему отчислению отнеслись учителя и одногруппники?

Многие учителя разделяли со мной мои взгляды, и когда зимой меня хотели отчислить, они составили и подписали петицию против моего отчисления. Но о петиции я знаю лишь со слов педагогов. Студенты отнеслись к моему отчислению по-разному. В колледже учится немало студентов из семей сотрудников правоохранительных органов с провластными взглядами. Некоторые однокурсники заявили, что я их позорю и не туда пришёл учится, но где-то половина класса относилась к этому нейтрально, и были даже те, кто меня поддерживал

– Что вы сейчас планируете делать?

Я буду оспаривать отчисление вплоть до ЕСПЧ. Не скажу, что отчисление из колледжа, это сильная потеря. Я могу перейти на третий курс другого учреждения. Оспаривание отчисление для меня вопрос принципа. Так как незаконно и аморально отчислять студента за политические взгляды.

Люди не верят в свои силы, думают, что само все рассосется. Но само не рассосется, и правовой нигилизм нам не поможет

– Какие у вас профессиональные планы?

Я планирую получить юридическое образование, пойти работать в ОВД-инфо или начать политическую карьеру принять участие в выборах в городскую думу.

– Некоторые активисты после признания структур Навального экстремистскими перестали участвовать в митингах и пикетах. Вы наоборот начали протестовать. Вам не страшно?

Страх был и есть. В самом деле, политическая активность после усиления репрессий снизилась. Люди не верят в свои силы, думают, что само все рассосется. Но само не рассосется, и правовой нигилизм нам не поможет. Конечно, быть политическим активистом сейчас опасно, но я не могу себе позволить молчать я не стану бездействовать, и будь что будет. У российского народа были очень низкие шансы победить в Великой Отечественной Войне. Но наши деды и прадеды шли в бой, несмотря на это, и победили фашистов. Это меня вдохновляет и поддерживает. Если я сейчас опущу руки, то лучше не станет. Я понимаю, что есть угрозы и риски. Они высоки, но я выбрал путь улучшения своей страны.

Я планировал работать сотрудником полиции: защищать права людей и делать общество более безопасным

– Почему вы выбрали профессию полицейского?

Я планировал работать сотрудником полиции: защищать права людей и делать общество более безопасным. Мне нравится это профессия, но после того, как меня задержали, я увидел, как действует российская полиция, и я понял, что в этой системе мне будет работать очень сложно. После задержания в полицейском участке с меня брали объяснения, но я отказался отвечать на определённые вопросы, опираясь на 51 статью Конституции, но сотрудники полиции игнорировали мои права, а один из них вообще мне хамил и заявлял, что ему всё равно на закон. Когда я поступал в полицейский колледж, я знал, что в системе МВД есть коррупция и что полицейских на митингах заставляют бить людей, но я не понимал, как все запущено. Конечно, в полиции работает какое-то количество честных профессионалов, но не думаю, что их большинство. После митингов в поддержку Навального некоторые полицейские заявили, что не хотят быть на стороне власти, но их быстро уволили. Предполагаю, что честных полицейских в России будет все меньше и меньше.

– Вас привлекали за протесты к ответственности по статьям административного или уголовного кодексов?

23 и 31 января я был задержан до акций в поддержку Навального по ориентировке частный предлог задержания активистов. 21 апреля мы вышли на мирную акцию в Калуге и начали водить хоровод вокруг фонтана. Нас задержали полицейские и меня осудили по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ за вождение хоровода. В протоколе так и написано “водил хоровод”. В суде выступали две свидетельницы. Они сказали, что их напугал хоровод. Представьте себе, свидетельницы так испугались, увидев держащихся за руки людей, что долгое время были в шоке и стрессе. Мы выяснили, что свидетельницы работают в одном отделе обладминистрации, предоставили эту информацию в суд и попросили сделать биллинг сотового этих свидетельниц, чтобы доказать тот факт, что они не находились в указанное время в месте, где проходила акция, но суд ходатайство отклонил. Вообще из 10 наших ходатайств отклонили 7 вопиющий абсурд. То есть я пришел в суд и сказал: "У меня есть доказательства моей невиновности и я хочу вам их представить", а меня лишили этой возможности по различным мнимым причинам. Но даже на основании тех 3-х удовлетворённых ходатайств, как я считаю, мы доказали мою невинность. На видео, сделанном сотрудниками полиции, было видно, что хоровод, который мы водили, не препятствовал движению граждан. Свидетели из числа прохожих участников и даже корреспондент подтвердили, что хоровод им не мешал. Мы доказали мою невиновность, но несмотря на это суд приговорил меня к штрафу. Мы будем это решение оспаривать вплоть до ЕСПЧ.

– В соцсетях вы писали, что военкомат пытался забрать вас в армию сразу после отчисления. Расскажите об этом подробнее

Как только меня отчислили из колледжа, ко мне домой пришли из военкомата и вручили мне повестку. Я тогда болел и ждал врача, в дверь моей квартиры постучали и сказали, что приехала медпомощь. За дверью были сотрудники военкомата. Мне вручили повестку, но я не стал подписывать, потому что я был на больничном в день, когда я должен был явиться в военкомат. После окончания больничного я пошел к врачу в поликлинику. Она продлила больничный и потребовала соблюдать самоизоляцию. В этот же день мне позвонили и сказали, что врач ошиблась, и больничный мне продлевать отказываются. Я пришел в поликлинику, где мне сказали, что врачи зависят от начальника, который меня ждет в другой больнице. Я был вынужден отправиться в другое медицинское учреждение, там меня осмотрел начальник и сказал, что он мне помочь не может и отправил меня в еще одну больницу. Туда я поехал на маршрутке, там мне еще один врач сказал, что я здоров. У меня создалось впечатление, что врачам приказали не давать мне больничный, чтобы меня отправить служить. Если бы мне продлили больничный, то не успели бы призвать в армию. 9 июля меня задержали полицейские, угрожая оштрафовать за неподчинения полиции, увезли меня в отдел полиции. Ко мне прислали главного комиссара по Боровскому району Калужской области, где я прописан. К полицейскому участку приехала юрист из "Гражданского альянса России", они ее впустили через один вход, а меня утащили через другой. Меня повезли в военную часть в пункт сбора войск. Я понял, что меня сейчас отправят в армию и как Руслана Шаведдинова отправят на Новую Землю. В военной части я отпросился в туалет, где было открыто окно, я вылез через него, перепрыгнул через ворота и убежал. Мой юрист недавно был в военкомате вроде бы у них нет ко мне претензий.

– Вы не планируете эмиграцию?

Мне нравятся Европа и США, но я не хотел бы уезжать из своей страны. Такие, как я, нужны России, чтобы делать ее лучше.

– Вы были когда-либо за границей?

Я не был за границей. Но я много изучал, как живут люди в других странах. Еще я много саморазвиваюсь и философствую. Раньше у меня были консервативные взгляды, но я стал размышлять и поставил под сомнения идеи, которые в меня закладывали, в том числе в семье. И я понял, что человек это личность, он может надевать, что хочет, любить, кого хочет, и придерживаться любых политических взглядов.

– Семья вас сейчас поддерживает?

Моя семья считает, что я должен молчать. Самое грамотное решение, с точки зрения моих родственников, ничего не делать. Мне говорят, что себе сломал жизнь и во всем виноват. Когда я после побега из пункта сбора, приехал к бабушке и дедушке, они сказали: “Езжай к своему Навальному! Что ты к нам приехал?!” Меня поддерживают мои друзья и коллеги по общественно-политической деятельности, с которыми мы работаем. Это поддержка очень важна для меня, благодаря им я не опускаю руки, они меня мотивируют и дают уверенность, что у нас всё получится, мы победим и Россия будет счастливой

– Как вы себе представляете прекрасную Россию будущего?

Как республиканское демократическое федеративное государство. В прекрасной России будущего будет править свобода слова, в первую очередь. Некоторые активисты говорят, что когда сменится власть, надо будет заткнуть сторонников Путина. Я считаю, так делать не надо. У нас должна быть свобода слова для всех. В России будущего отменят все дискриминационные нормы права, и люди смогут свободно говорить о своей ориентации. Власть будет сменяемой и управляемой народом. Надо будет провести множество реформ, в частности, реформу децентрализации власти и экономики. В прекрасной России будущего будет низкий уровень коррупции, которого мы достигнем путём правовых и идеологических преобразований. Все принятые нелегитимные антинародные законы отменят, а причастные к уничтожению демократии и гражданского общества, в том числе причастные к узурпации власти, отправятся в тюрьму.

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