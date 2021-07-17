"Я не стану бездействовать, и будь что будет". Студента отчислили за протест

Илью Ермакова отчислили из Калужского филиала юридического полицейского колледжа из-за пикетов в поддержку политзаключенного Алексея Навального.

В приказе об отчислении колледж называет в качестве причины отчисления нарушение условий договора. После отчисления активиста попытались забрать в армию, но Илья Ермаков сумел убежать из пункта сбора. В пятницу, 16 июля, активист вышел на одиночный пикет с плакатом, на котором были написаны слова: “Я не могу стать полицейским. Меня отчислили из Калужского полицейского юридического колледжа, потому что я против Путина”. В интервью Радио Свобода 19-летний Илья Ермаков рассказал, что раньше придерживался провластных взглядов, но стал выходить на пикеты после приговора Навальному.

– Почему вы вышли на пикеты в поддержку Навального?

– Я до вынесения незаконного приговора Навальному никогда не выходил на пикеты или митинги. Лет в 14 я был сторонником Путина. Но потом я стал углубляться в политику, социологию, право и осознавать, как много в России проблем, которые власть не решает. Благодаря самообразованию мой уровень правовой культуры постепенно вырос, и я стал придерживаться оппозиционных взглядов. Я мог написать комментарий, критикующий действия власти, в интернете, но на публичные акции я не выходил. После поправок к Конституции, действий правительства во время пандемии, ареста Фургала, отравления Навального и заключения его в колонию я понял, что не хочу жить в авторитарном государстве. Я начал писать посты, стал редактором страницы “Гражданское общество Калужской области” в социальной сети, участвовать в пикетах и митингах в поддержку Навального и всех политзаключенных. С января по апрель я провел три одиночных пикета и участвовал в массовых протестах. На этих акциях меня задержали несколько раз.

Благодаря самообразованию мой уровень правовой культуры постепенно вырос, и я стал придерживаться оппозиционных взглядов

– То есть вы вышли на пикеты после суда над Алексеем Навальным?

– Приговор Навальному стал последней каплей.

– Как в колледже, где вы учились, узнали о вашем участии в пикетах?

– В колледж несколько раз приходили полицейские. После первого пикета меня вызвали на советы по профилактике и уговаривали перейти в другое учебное заведение, я отказывался. Тогда мне стали прямо говорить, мол, моя обязанность поддерживать действующую власть. Мне сказали, что поддерживать Навального – незаконно, а фразу, которая была написана на моем плакате – "Люди, хватит молчать" – сочли экстремистской. Они вырывали из закона отдельные фразы, например, сказали, что я нарушил закон “О полиции”, который не имеет в отношении меня юридической силы, потому что я учился на втором курсе по специальности “юрист-правовед”, а не работал полицейским. Мне говорили, что сотрудник полиции обязан защищать власть, а я возражал, потому что полицейский обязан, в первую очередь, защищать закон и легитимность. Меня обвиняли в том, что я кем-то спонсируюсь и у меня есть какие-то кураторы.

– Вас принуждали отчислиться?

– Мне так и сказали, что я должен забрать свои документы или меня отчислят. Беседы с руководством колледжа, где мне угрожали отчислением, я записал на диктофон, а запись опубликовал в интернете. Таких разговоров были три или четыре.

– Руководители колледжа, где вы учились, не ответили на просьбу Радио Свобода дать комментарий. Какой была официальная причина отчисления?

– Официальная причина отчисления – нарушение устава колледжа, где написано, что студенты не имеют права принимать участия в политической деятельности. Но один из прошлогодних выпускников колледжа состоял в “Молодой гвардии” "Единой России", и никто ему претензий не предъявлял. Кроме того, устав имеет силу лишь на территории колледжа и не может ограничивать мои права за пределами учреждения, тем более Конституционные права. Администрация колледжа этого не понимала и говорила, что я зомбирован и мною кураторы управляют. Со мной беседовали несколько раз, но я продолжил делать публикации и выходить на пикеты.

– Вы хорошо учились?

– Я хорошо учился и платил за образование в сроки.

– Как к вашему отчислению отнеслись учителя и одногруппники?

– Многие учителя разделяли со мной мои взгляды, и когда зимой меня хотели отчислить, они составили и подписали петицию против моего отчисления. Но о петиции я знаю лишь со слов педагогов. Студенты отнеслись к моему отчислению по-разному. В колледже учится немало студентов из семей сотрудников правоохранительных органов с провластными взглядами. Некоторые однокурсники заявили, что я их позорю и не туда пришёл учится, но где-то половина класса относилась к этому нейтрально, и были даже те, кто меня поддерживал

– Что вы сейчас планируете делать?

– Я буду оспаривать отчисление вплоть до ЕСПЧ. Не скажу, что отчисление из колледжа, – это сильная потеря. Я могу перейти на третий курс другого учреждения. Оспаривание отчисление для меня вопрос принципа. Так как незаконно и аморально отчислять студента за политические взгляды.

Люди не верят в свои силы, думают, что само все рассосется. Но само не рассосется, и правовой нигилизм нам не поможет

– Какие у вас профессиональные планы?

– Я планирую получить юридическое образование, пойти работать в ОВД-инфо или начать политическую карьеру – принять участие в выборах в городскую думу.

– Некоторые активисты после признания структур Навального экстремистскими перестали участвовать в митингах и пикетах. Вы наоборот начали протестовать. Вам не страшно?

– Страх был и есть. В самом деле, политическая активность после усиления репрессий снизилась. Люди не верят в свои силы, думают, что само все рассосется. Но само не рассосется, и правовой нигилизм нам не поможет. Конечно, быть политическим активистом сейчас опасно, но я не могу себе позволить молчать – я не стану бездействовать, и будь что будет. У российского народа были очень низкие шансы победить в Великой Отечественной Войне. Но наши деды и прадеды шли в бой, несмотря на это, и победили фашистов. Это меня вдохновляет и поддерживает. Если я сейчас опущу руки, то лучше не станет. Я понимаю, что есть угрозы и риски. Они высоки, но я выбрал путь улучшения своей страны.

Я планировал работать сотрудником полиции: защищать права людей и делать общество более безопасным

– Почему вы выбрали профессию полицейского?

– Я планировал работать сотрудником полиции: защищать права людей и делать общество более безопасным. Мне нравится это профессия, но после того, как меня задержали, я увидел, как действует российская полиция, и я понял, что в этой системе мне будет работать очень сложно. После задержания в полицейском участке с меня брали объяснения, но я отказался отвечать на определённые вопросы, опираясь на 51 статью Конституции, но сотрудники полиции игнорировали мои права, а один из них вообще мне хамил и заявлял, что ему всё равно на закон. Когда я поступал в полицейский колледж, я знал, что в системе МВД есть коррупция и что полицейских на митингах заставляют бить людей, но я не понимал, как все запущено. Конечно, в полиции работает какое-то количество честных профессионалов, но не думаю, что их большинство. После митингов в поддержку Навального некоторые полицейские заявили, что не хотят быть на стороне власти, но их быстро уволили. Предполагаю, что честных полицейских в России будет все меньше и меньше.

– Вас привлекали за протесты к ответственности по статьям административного или уголовного кодексов?

– 23 и 31 января я был задержан до акций в поддержку Навального по ориентировке – частный предлог задержания активистов. 21 апреля мы вышли на мирную акцию в Калуге и начали водить хоровод вокруг фонтана. Нас задержали полицейские и меня осудили по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ за вождение хоровода. В протоколе так и написано “водил хоровод”. В суде выступали две свидетельницы. Они сказали, что их напугал хоровод. Представьте себе, свидетельницы так испугались, увидев держащихся за руки людей, что долгое время были в шоке и стрессе. Мы выяснили, что свидетельницы работают в одном отделе обладминистрации, предоставили эту информацию в суд и попросили сделать биллинг сотового этих свидетельниц, чтобы доказать тот факт, что они не находились в указанное время в месте, где проходила акция, но суд ходатайство отклонил. Вообще из 10 наших ходатайств отклонили 7 – вопиющий абсурд. То есть я пришел в суд и сказал: "У меня есть доказательства моей невиновности и я хочу вам их представить", а меня лишили этой возможности по различным мнимым причинам. Но даже на основании тех 3-х удовлетворённых ходатайств, как я считаю, мы доказали мою невинность. На видео, сделанном сотрудниками полиции, было видно, что хоровод, который мы водили, не препятствовал движению граждан. Свидетели из числа прохожих участников и даже корреспондент подтвердили, что хоровод им не мешал. Мы доказали мою невиновность, но несмотря на это суд приговорил меня к штрафу. Мы будем это решение оспаривать вплоть до ЕСПЧ.

– В соцсетях вы писали, что военкомат пытался забрать вас в армию сразу после отчисления. Расскажите об этом подробнее

– Как только меня отчислили из колледжа, ко мне домой пришли из военкомата и вручили мне повестку. Я тогда болел и ждал врача, в дверь моей квартиры постучали и сказали, что приехала медпомощь. За дверью были сотрудники военкомата. Мне вручили повестку, но я не стал подписывать, потому что я был на больничном в день, когда я должен был явиться в военкомат. После окончания больничного я пошел к врачу в поликлинику. Она продлила больничный и потребовала соблюдать самоизоляцию. В этот же день мне позвонили и сказали, что врач ошиблась, и больничный мне продлевать отказываются. Я пришел в поликлинику, где мне сказали, что врачи зависят от начальника, который меня ждет в другой больнице. Я был вынужден отправиться в другое медицинское учреждение, там меня осмотрел начальник и сказал, что он мне помочь не может и отправил меня в еще одну больницу. Туда я поехал на маршрутке, там мне еще один врач сказал, что я здоров. У меня создалось впечатление, что врачам приказали не давать мне больничный, чтобы меня отправить служить. Если бы мне продлили больничный, то не успели бы призвать в армию. 9 июля меня задержали полицейские, угрожая оштрафовать за неподчинения полиции, увезли меня в отдел полиции. Ко мне прислали главного комиссара по Боровскому району Калужской области, где я прописан. К полицейскому участку приехала юрист из "Гражданского альянса России", они ее впустили через один вход, а меня утащили через другой. Меня повезли в военную часть в пункт сбора войск. Я понял, что меня сейчас отправят в армию и как Руслана Шаведдинова отправят на Новую Землю. В военной части я отпросился в туалет, где было открыто окно, я вылез через него, перепрыгнул через ворота и убежал. Мой юрист недавно был в военкомате – вроде бы у них нет ко мне претензий.

– Вы не планируете эмиграцию?

– Мне нравятся Европа и США, но я не хотел бы уезжать из своей страны. Такие, как я, нужны России, чтобы делать ее лучше.

– Вы были когда-либо за границей?

– Я не был за границей. Но я много изучал, как живут люди в других странах. Еще я много саморазвиваюсь и философствую. Раньше у меня были консервативные взгляды, но я стал размышлять и поставил под сомнения идеи, которые в меня закладывали, в том числе в семье. И я понял, что человек – это личность, он может надевать, что хочет, любить, кого хочет, и придерживаться любых политических взглядов.

– Семья вас сейчас поддерживает?

– Моя семья считает, что я должен молчать. Самое грамотное решение, с точки зрения моих родственников, ничего не делать. Мне говорят, что себе сломал жизнь и во всем виноват. Когда я после побега из пункта сбора, приехал к бабушке и дедушке, они сказали: “Езжай к своему Навальному! Что ты к нам приехал?!” Меня поддерживают мои друзья и коллеги по общественно-политической деятельности, с которыми мы работаем. Это поддержка очень важна для меня, благодаря им я не опускаю руки, они меня мотивируют и дают уверенность, что у нас всё получится, мы победим и Россия будет счастливой

– Как вы себе представляете прекрасную Россию будущего?

– Как республиканское демократическое федеративное государство. В прекрасной России будущего будет править свобода слова, в первую очередь. Некоторые активисты говорят, что когда сменится власть, надо будет заткнуть сторонников Путина. Я считаю, так делать не надо. У нас должна быть свобода слова для всех. В России будущего отменят все дискриминационные нормы права, и люди смогут свободно говорить о своей ориентации. Власть будет сменяемой и управляемой народом. Надо будет провести множество реформ, в частности, реформу децентрализации власти и экономики. В прекрасной России будущего будет низкий уровень коррупции, которого мы достигнем путём правовых и идеологических преобразований. Все принятые нелегитимные антинародные законы отменят, а причастные к уничтожению демократии и гражданского общества, в том числе причастные к узурпации власти, отправятся в тюрьму.