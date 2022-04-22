В Праге часть улицы у посольства РФ назвали улицей Украинских героев

Часть улицы Коруновачни у посольства России в Праге переименовали в улицу Украинских героев.

Новое название ранее предложила администрация Праги-6 – района, где располагается российская дипмиссия. Решение утвердила пражская мэрия. Переименование не вызовет затруднений у резидентов города, так как на участке улицы с новым названием нет жилых домов.

Улица Украинских героев примыкает к площади Бориса Немцова, названной в честь российского оппозиционера.

Кроме того, одному из мостов Праги-6 присвоят имя Виталия Скакуна – украинского солдата, который погиб, подорвав мост перед российской армией, наступавшей на Херсон.

Недавно городские власти норвежской столицы Осло также приняли решение назвать Площадью Украины часть улицы рядом с посольством России. Решение не приведет к изменению адреса для местных жителей. Но, скорее всего, появится информационная табличка о переименовании.

О смене названий улиц вблизи российских дипмиссий приняты в странах Балтии, Словакии и Польше.

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