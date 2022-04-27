25 и 26 апреля в Приднестровье были обстреляны здания министерства госбезопасности и воинской части, а также взорваны вышки связи. Несколько дней назад представитель замкомандующего войсками Центрального округа генерал Рустам Миннекаев заявил, что одна из целей "спецоперации" - это установка контроля над югом Украины, потому что это даст России "еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения". Ряду комментаторов кажется, что между этим заявлением и взрывами есть непосредственная связь.

Сергей Маркедонов

О том, что приднестровский конфликт может быть разморожен, говорят уже не первый год. После того, как в 2014 году изменился статус Крыма и началось противостояние в Донбассе, Приднестровье было в фокусе особого внимание. Резкое ухудшение отношений между двумя странами- гарантами урегулирования на Днестре Россией и Украиной повышало риски в этой «остывшей горячей точке» на пространстве бывшего Советского Союза. Но в феврале 2022 года возможностей для эскалации здесь стало больше.

25 апреля из Тирасполя пришли тревожные вести. В здание министерства госбезопасности непризнанной республики прогремели взрывы. Затем представители ведомства сообщили, что оно подверглось гранатометному обстрелу. Поводов для беспокойства более, чем достаточно. После того, как как приднестровское вооруженное противостояние завершилось подписанием 21 июля 1992 года Соглашения о принципах мирного урегулирования, Кишинев де-факто утратил свой суверенитет над территорией на левом и частично на правом берегу Днестра. В правобережной части ПМР контролирует город Бендеры, но при этом микрорайон Варница, расположенный в черте Бендер, находится под юрисдикцией Молдавии.

Однако после вступления в силу документа о прекращении огня Приднестровье неофициально считалось самым безопасным местом среди постсоветских конфликтных регионов. Попытки изменить здесь экономический статус-кво предпринимались. И не только со стороны Кишинева, но и со стороны Киева (непризнанная ПМР имеет общий участок границы с Украиной). Были и попытки молдавских властей апеллировать к миру с требованиями вывода российских миротворцев и ОГРВ (оперативную группу войск России). Но какие бы трудности ни вставали на пути к миру, на Днестре не было вооруженных инцидентов. Попытки расшатать стабильность были, но они обходились без стрельбы. И в этом контексте инцидент в Тирасполе- вещь очень неприятная.

Реальный переговорный процесс между конфликтующими сторонами по факту заморожен. Попыток выйти на компромиссные договоренности не предпринимается. При этом тесная взаимосвязь приднестровского конфликта с ситуацией на Украине автоматически повышает риски в этой части постсоветского пространства.

Стоит обратить внимание, что буквально за несколько часов до тираспольского инцидента заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко констатировал: «Мы не видим никаких рисков в Приднестровье, наша позиция остается прежней: мы выступаем за мирное урегулирование приднестровской проблемы». В то же самое время за несколько дней исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев говорил о фактах притеснения русскоязычного населения на Днестре, а также о том, что одной из целей второй фазы российской операции на Украине будет выход к Приднестровью. Много эмоций и ситуация непроста. Крайне важно на данном этапе не допустить углубления военной эскалации, купировать риски безопасности. О всеобъемлющем политическом урегулировании, очевидно, говорить слишком рано. Главное – избежать «разморозки» застарелого конфликта.

В российских провластных каналах в попытках "разморозки конфликта" активно винят украинскую сторону, а заодно и НАТО, которое "давит на Молдову" через Киев и Румынию.

Сергей Марков

Руководство Молдавии пытается сделать все, чтобы не допустить войны в Приднестровье. Но Киев хочет войны в Приднестровье. Давит на Кишинев Киев. И давит Киев через американцев.

Хотят и унизить Путина. Хотят и открыть второй фронт против России. Хотят и захватить огромный склад боеприпасов ещё с советских времен в Колбасной.

Но Санду понимает, что если война начнётся, то Россия может победить и тогда ей возможно придётся бежать из Кишинёва.

Чья линия возьмёт верх, пока не ясно. В Приднестровье по сути введено чрезвычайное положение. Война или хрупкий мир? Пока не ясно. Но хорошо, что президент Молдавии сегодня выступила против начала военной операции против Приднестровья.

Другие комментаторы уверены, что Кремль пытается дестабилизировать ситуацию в Приднестровье, чтобы вынудить непризнанную республику вступить в войну на российской стороне или захватить часть территории Молдовы.

Тинатин Диас

Приднестровье начинают раскачивать.

Ну, да, мы же все паникеры и параноики.

На ровном месте буквально выдумываем небылицы.

Конечно, у страха глаза велики, и в хаосе можно сильно напортачить, зацепив не по адресу.

Но кто считает моральные потери?

Тут большие ребята играют в большую геополитику.

И сколько бы потом великие писатели не писали про последние минуты диктатора, это не спасает от появления все новых и новых.

Какая-то фатальная системная ошибка есть в мироустройстве.

Майкл Наки

На Молдову все с опасением поглядывают уже пару недель. В связи с очевидными провалами российской армии в войне с Украиной, небольшие государства с готовым плацдармом выглядят весьма соблазнительно для Путина. Не говоря уже о недавнем заявлении о коридоре к Приднестровью через Украину. Но теории теориями, а взрывы там весьма реальные. Вторая важная история – это заявления британцев и американцев, что они понимают, почему Украина перешла к атакам на важные объекты уже на территории России. Запад признает, что идет война, и готовы помогать Киеву не только обороняться, но победить в этой войне. Это хорошая новость, которая, как я надеюсь, приблизит конец этого чудовищного побоища, устроенного Путиным.

Президент Молдовы Майя Санду по итогам заседания Совета безопасности страны заявила, что пока не планирует переговоров с Владимиром Путиным, а взрывы в Приднестровье - дело рук самих приднестровцев.

Между тем заместитель председателя Госдумы по делам СНГ еще 22 апреля говорил, что допускает признание Россией Приднестровья.

Аббас Галлямов

Возможно победа над Молдовой призвана смягчить у путинского электората горечь неудач в войне с Украиной.

Мария Филимор-Слоним

Интересно, когда теперь Молдова попросится в НАТО?

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что если Молдова обратится за помощью к Украине, ВСУ может взять Приднестровье под свой контроль.

Александр Кочетков

О ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ

Буду рассуждать о резонах, не вдаваясь в детали, чтобы не наговорить лишнего.

Так вот, разгромить военную группировку рашистов в Приднестровье — это ликвидировать угрозу удара оттуда по Одессе. Что касается захвата склада боеприпасов в Колбасной — это вряд ли: при наступлении ВСУ его взорвут, причем, так, чтобы пострадало мирное население села, а потом обвинят в этом Украину — подлости рашистам не занимать.

Но кроме резона есть и сложности.

Очень сомневаюсь, что президент Молдовы Санду обратится к нам с публичной просьбой о помощи. Если не сработают внешнеполитические факторы, то она будет колебаться до последнего — такой психотип: на словах решительна, в делах осторожна. Впрочем, существуют и не публичные формы такого обращения.

Еще меньше верю в серьезное участие армии Молдовы. В случае ее активных действий «Калибры» прилетят по Кишиневу, мы-то к этому уже привычные, а в Молдове может возникнуть паника с политическими последствиями для Санду.

И уж совсем трудно мне представить участие армии Румынии — хоть в переодетом виде, хоть в обычном. Как страна, входящая в НАТО, она должна демонстративно оставаться в стороне, чтобы не подставлять весь Североатлантический блок.

Существует также риск, что нашей операцией воспользуются рашисты и в этом случае высадят десант в район Днестровского лимана, поближе к Приднестровью, чтобы поддержать свою тамошнюю группировку. И тогда возникнет опасность, что мы там увязнем, чего допускать категорически нельзя.

Если по уму, то надо бы дождаться рашисткого десанта на Одессу, так как их поджимают сроки-символы: 2 мая и 9 мая, разгромить его, а потом уже заниматься Приднестровьем. Но это благие намерения, которые слишком редко соответствуют реальной жизни.

В общем, ситуация многофакторная и неоднозначная (блажен тот, кому всегда все ясно). Не завидую нашему военно-политическому руководству, которому придется принимать непростое решение. А ведь придется.

В провокации может быть заинтересована только российская сторона, убежден бывший министр обороны Молдовы Анатол Шалару. "Приднестровье не хочет этого, Молдова не хочет, и Украине это не надо. Возможно, Россия хочет в этой зоне спровоцировать хаос, панику, неразбериху. Может быть, она хочет спровоцировать со стороны Украины ответ, например сконцентрировать вблизи этого региона какую-то группировку войск для того, чтобы те были готовыми в случае необходимости дать отпор военным из Приднестровья. И чтобы эти военные не смогли участвовать в других боях в Украине", - сказал Шалару в интервью "Настоящему времени".

На следующий день после взрывов в Приднестровье российская армия попыталась разрушить важный мост в Одесской области, и это дало комментаторам повод заговорить о возможной высадке десанта к юго-западу от Одессы.

Андрей Зубов

Вчера и сегодня в Приднестровье стрельба и взрывы. Обстреляно здание КГБ, взорваны мощные ретрансляторы. Тысячи жителей Приднестровья устремились в Республику Молдову, сотни - в Украину. А ведь всё население непризнанного государства менее полумиллиона человек. Что произошло? Украина винит во взрывах Россию, Россия - Украину, президент Молдовы говорит о "внутренних разборках" в самопровозглашенном анклаве - Приднестровской Молдавской республике (ПМР).

Сегодня российские ракеты разрушили единственный железнодорожный и шоссейный мост через Днестровский лиман, связывающий с основной частью Одесской области её придунайскую часть - небольшой регион с историческими городами Измаилом, Килией, Болградом, Аккерманом (Белгородом Днестровским). Это - южная часть старой Бессарабской губернии, переданная, после аннексии Сталиным в 1940 г. Бессарабии у Румынии, Украине.

Как можно связать эти странные факты? На мой взгляд, Россия планирует десант между устьями Днестра и Дуная. Тем более, что захваченный в первые дни войны остров Змеиный - удобный плацдарм, совсем близко находящийся к этому району Украины. Захватив район Аккермана-Измаила, русские войска окажутся в двух шагах от Одессы с Запада и тем самым облегчат наступление на этот замечательный город с Востока - от Николаева. Взорванные мосты помешают украинским войска прийти на помощь защитникам Белгорода и Измаила. А население там разноязыкое - и украинцы, и молдаване, и гагаузы, и болгары. Вдруг поддержат "освободителей"?

Но еще важнее другое. От этого района Аккермана-Измаила рукой подать до Приднестровья - только сам Днестр форсировать. А Приднестровье с 2014 года просится в РФ и уже половина его жителей имеет российские паспорта. Приднестровье откровенно ностальгирует по советчине и имеет флаг с серпом и молотом ( Молдавской ССР и такой же герб). А кроме того в Приднестровье - в Колбасной (Cobasna) - огромные военные склады еще советского времени, которые охраняют полторы-две тысячи российских миротворцев. И, наконец, Приднестровье, если его займет российская армия, это новый юго-западный фронт против Украины.

Возможно, российские военные боятся, что кобасненскими боеприпасами завладеют украинцы, хотя в нынешнем контексте они, скорее всего, никогда не нарушат суверенитет Молдовы. Ведь ПМР - это часть Молдовы и никто в мире ее независимость от Кишинева не признаёт, даже РФ. Так что тот, кто вторгнется на территорию ПМР - вторгнется на территорию Молдавского государства. Россия уже признала ДНР и ЛНР, почему бы ей не признать и ПМР? Прецедент имеется. Взрывы в ПМР - хороший предлог "взять под защиту жизнь и имущество" российских граждан и военные склады. Кишинев наверняка объявит это актом агрессии и обратится за помощью к Румынии и НАТО.

Перспективы присоединения Приднестровья и открытия "второго фронта" на западе Украины, может быть, кружат головы российским генералам и политикам. Дай Бог, если я ошибаюсь. Только это еще один шаг к большой европейской войне, в которой нынешняя Россия победителем не будет никогда.

Анатолий Несмиян

Разрушение моста, соединяющего Одесскую область с ее южным "аппендиксом" между Каролино-Бугазом и Затокой, может быть связано с возможной десантной операцией по "освобождению" Приднестровья.

Десант в Одессу оказался невозможным из-за массовой постановки мин и серьезной береговой обороной, которую не удалось подавить с воздуха. Тем более, что и с воздуха "давить" достаточно проблематично из-за неподавленной системы ПВО. А показательное уничтожение "Москвы" сделало десантную операцию в Одессу тем более нереальной - риски возросли до неприемлемых.

А вот десант на юг Одесской области с перспективой прорыва к Приднестровью и угрозой одновременно Кишиневу и (чем черт не шутит) Бухаресту - такая идея может показаться генералам и истосковавшемуся по хоть каким-то хорошим новостям Путину заманчивой.

Разбитый мост позволял перебросить резервы ВСУ в случае попытки высадки десанта, теперь эта возможность ликвидирована.

Правда, у Украины, Молдавии и НАТО есть непрямой ответ на возникшую угрозу: атака на само Приднестровье с его захватом, пока на выручку не пришел российский десант.

"И как с этим справится наш герой? Все на просмотр картины второй!"©

Российские "патриоты" уже грозятся провести в Одессе парад 9 мая, который "пришлось" отменить в Приднестровье.

Украинские комментаторы между тем уверены, что у России не хватит сил для захвата юга страны.

Юрий Касьянов

Не надо бояться анонсированного российского наступления на Запорожье, Кривой Рог, Одессу.

Пусть наступают. Пусть идут на Тернополь, на Львов.

Пусть наступают везде. Пусть распыляют усилия. Чем больше у них аппетиты - тем легче их уничтожить. Парни с "трубами" в зелёнке знают своё дело.

Пусть наступают. Земли хватит на всех.