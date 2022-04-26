"Повод для репрессий". Соцсети о "покушении" на Владимира Соловьёва

ФСБ отчиталось о предотвращении громкого преступления - убийства Владимира Соловьёва! Точнее, первым отчитался сам Путин, который рассказал об этом на коллегии Генеральной прокуратуры, ещё не называя фамилии Соловьёва, она всплыла в СМИ позже.

Вот что сообщает сайт Следственного комитета:

Шесть соучастников преступления являются членами запрещенной в России неонацистской террористической организации «National Socialism/White Power» («Национал-социализм/Белая сила, власть»). Все они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 пп. «б, е ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

В ходе проведенных у фигурантов обысков при сопровождении ФСБ России обнаружены и изъяты компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства, предположительно, само СВУ, многочисленные единицы оружия и боеприпасы к ним, нацистская символика, а также наркотические вещества.

Также следствием изъяты поддельные паспорта граждан Украины с недостоверными персональными данными задержанных лиц, которые планировалось использовать после совершения преступления.

Дальше больше: задержанные якобы дали показания о подготовке покушения и на других прокремлёвских тележурналистов.

Наталия Осипова:

Список врагов украинского нацизма, согласно признаниям пойманных,

Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев, Маргарита Симоньян, Ольга Скабеева, Евгений Попов, Тигран Кеосаян.

Ничего нового не придумала история. Все уже было.

Списки на уничтожение - давняя традиция нацистов.

У Гитлера был список личных врагов. В него входили Илья Эренбург, Юрий Левитан, карикатурист Борис Ефимов, художники из трио Кукрыниксы - Порфирий Крылов, Михаил Куприянов и Николай Соколов.

За убийство Левитана было назначено вознаграждение – от 250 000 марок до миллиона немецких марок. Ефимова Гитлер обещал повесить, если займет Москву.

А вышло что? Вышло, что Борис Ефимов сидел в зале на Нюрнбергском процессе, и Илья Эренбург сидел. И фиксировали для истории момент расплаты нацистов за злодеяния. Ефимов, кстати, вспоминал, как доводил Геринга: подходил перед заседанием, когда их уже вывели из камер, к скамье подсудимых и неотрывно смотрел на Геринга. Дескать, ничего ты мне не сделаешь, понял? Наша взяла! Геринг отворачивался. Ну еще бы.

Я даже выставку сделала «Художник против фюрера». О том, как Ефимов победил Гитлера.

Так что все было, все будет, ничто не ново в этом мире.

Марат Баширов:

Соловьев становится человеком - символом СВО на Украине. Тяжелый крест, но зато его слово обретает новый мощный смысл правды.

Тина Канделаки:

Давайте будем честными: сорванное силовиками убийство Владимира Соловьева кажется украинцам решением прагматичным.

Владимир Рудольфович — человек принципиальный, последовательный и яркий. Его ненавидела вся либеральная тусовка начиная с момента, когда он отпочковался от радио «Серебряный дождь». Там, я напомню, он собирал белых ленточек столько, что всей нашей оппозиции вместе взятой и не снилось. Владимир практиковал флешмобы и челленджи ещё в ХХ веке, когда это не было мейнстримом.

У него была вилла на озере Комо, за которую его ненавидели и «цепные псы кровавого режима».

Но история все расставила по своим местам. Оппозиционеры — за границей, вилла в огне, а Рудольфыч — в эфире.

Сегодня он — безусловный лидер общественного мнения и проводник государственной повестки, которая вскрыла — и это не преувеличение — сущность украинского режима, маскировавшегося под юмореску «Квартала 95».

Юлия Витязева:

Украина до сих пор не ответила за убийства Игоря Корнелюка и Антона Волошина, Анатолия Кляна, Андрея Стенина.

Но Украина продолжает хотеть и продолжает пытаться убивать наших журналистов. Уже на нашей территории.

Почему? Потому что страх потеряла? Потому что окончательно обезумела? Или потому что не смеет ослушаться приказа хозяйского?

Надеюсь, скоро мы получим ответы на все вопросы.

Маргарита Симоньян:

В общем, я испугалась и уехала.

Поэтому смотрите меня завтра в эфире у Соловьева. Как обычно.

Игорь Молотов:

К слову, вот и разница: те, кому ничего не угрожает, ссыкливо сбежали в грузии, франции и израиль; а вот те, кому реально угрожают физической расправой — тут, в Москве, с нами.

Делайте выводы.

У более критичной аудитории детали раскрытого "покушения" вызывают вопросы

Илья Вайцман:

Простите, но ЧТО они с ним хотели сделать этим арсеналом? Превратить в дуршлаг, целый час стреляя в него из шести пистолетов (1000 патронов с учетом времени переснаряжения магазинов), сжечь, взорвать, накачать наркотиками или довести до инфаркта зачитыванием националистической литературы? Или все одновременно? 🧐 Атрибутикой же что, хотели обложить, как волка флажками, что ли? И зачем им поддельные(!) украинские паспорта?!! Не понимаю. 🤷‍♂️

И, вообще, без визитки Яроша нещитово!

Александр Рыклин:

Боже мой, если бы они использовали весь этот арсенал, страшно подумать, что бы осталось от Владимира Соловьева... Да, там бы еще и на Норкина с Шеиным хватило... Не говоря уже о Скабеевой... Скабеева померла бы от одного вида националистической атрибутики...

Станислав Белковский:

Если, как говорит легендарный В. Р. Соловьёв, за покушением стоял В. А. Зеленский, то почему украинские паспорта - поддельные? А коль скоро, по словам В. В. Путина, к покушению причастно ЦРУ США, почему взрывные устройства самодельные? Не сходится, воля ваша.

Игорь Эйдман:

А где осиновый кол, я вас спрашиваю? Как без него на вурдалака идти собирались, уму непостижимо.

Дмитрий Гудков:

– На Соловьева покушение готовили! Граната, обрез, тысяча патронов, поддельные украинские паспорта!

– И наркотики, ага.

– Да, ФСБ пишет и о наркотиках.

– Блин. А секретные материалы ЦРУ?

– Ну, говорят, оно помогало.

Они реально перешутили анекдоты. Учитывая, что в видео обыска смогли показать одновременно свастику и диски с «Симс»… я даже не знаю, что тут еще сказать. Петросян же на днях жаловался, что у нас юмористов недооценивают? Что он готов на фронт? Ну, вот. Видимо, потребовали поэта к священной жертве.

Кстати о ней. Соловьев-то ладно, но вот на месте какого-нибудь Бабаяна я бы напрягся. Идеальная жертва для того, чтобы списать на «украинских неонацистов». Тем более к выборам ему всяких цацек надавали, статус повысили. И всегда можно будет сказать, что в темноте перепутали с Симоньян. Пал смертью храбрых.

Олег Лекманов:

По легенде один из пяти декабристов, когда веревка, на которой их вешали, оборвалась, сказал: «У нас в России даже повесить как следует не могут».

А в путинской России не только воевать, но и провокацию обставить, похоже, как следует не могут.

Сталингулаг:

История с якобы нацистской якобы группировкой якобы готовившей якобы покушение на вечернего мудозвона – это, конечно, лучшая иллюстрация к фразе «буллщит-бинго». Во-первых, выяснилось, что помимо Соловьёва в «список на устранение» попали пропагандисты Дмитрий Киселев, Ольга Скабеева, Евгений Попов, Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян. Заказ на Кеосаяна, видимо, пришёл от секретной масонской ложи стендаперов из-за систематических оскорблений чувств верующих в юмор.

Во-вторых, в числе демонстрируемых изъятых ФСБ вещей — оружие, книги, наркотики, нацистская символика, естественно фотография Гитлера и Sims 3. Это же всем известно, что самые отъявленные террористы тренируются исключительно в учебных лагерях, созданных в Sims 3. Только представьте, вот реально сидят какие-то пиарщики, планируют «спецоперацию», и потом один из них кричит: «слушайте, а давайте ещё видеоигру добавим, деды ведь уверены, что вся бесовщина от компьютеров, им точно понравится». Потом приносят папочку со скринами: «видите, террористов поймали, они ещё в компьютер играли, вообще безбашенные отморозки». Ну и деды такие головами машут: «молодцы, орлы!»

Кстати, напомню, что в храме МО, там целая фуражка Гитлера находится, а не просто фоточка на память

Некоторые подробности, впрочем, не так просты, как может показаться с первого взгляда. Например, высмеянная многими "Подпись неразборчива".

Евгений Бузев:

смотрю все веселятся по поводу подписи в книге одного из задержанных за покушение на соловьева, типа тупые исполнители подписали. не знаю, собирались они покушаться на соловьева, но это реальный псевдоним и админ канала nswp действительно так подписывался

Николай Митрохин:



Посмотрел я подробно сюжет с доказательствами в отношении группы задержанной за подготовку убийства Соловьева. Честно говоря не вижу к чему тут можно придраться. Налицо люди из числа правых экстремистов с соответствующими тату (и отсутствием армейских российских татуировок, что также характерно для проукраински настроенных российских неонаци), набор литературы, возраст - и наконец подпись на изъятой книге, совпадающей с кодовой фразой "Подпись неразбочива (и далее неонацистский шифр, который я не буду тут воспроизводить" в переписке бывших членов "Реструкта" в соцсетях в начале февраля этого года (см. вырезку из соцсети в комментах к предыдущему посту). Брошюра "Реструкта" была среди изъятых вещдоков. Фальшивые украинские паспорта, как я писал в предыдущем посте российские неонаци использовали ещё 12 лет назад.

То что СБУ могло завербовать российских неонаци из числа бывших "реструктовцев" Тесака, жечь автомобили с буквой Зю, и попробовать покуситься на Соловья и других телеклоунов, - да запросто (тем более что Соловьев не скрывает своего иудаизма, остальные армяне или геи - всё привычные для неонацистов цели).

Но всё равно не стыкуется слишком многое.

Илья Шепелин:

Даже нормально подготовить “покушение на Соловьева не смогли”. Вот видео ФСБ с показаниями подозреваемого:

– В период с января по март 2022 года я приезжал на квартиру, где обсуждались в моем присутствии поджоги машин с символикой поддержки спецоперации, поджоги военкоматов. А также убийства людей, которые несли пропаганду – Соловьев, Киселев, Скабеева, Попов, Кеосаян, Симоньян.

А ничего, что война началась только 24 февраля? Какие машины с символикой поддержки спецоперации в январе?



Не говоря о том, что задержанный бодро рапортует «поддержка спецоперации» — вместо «поддержки войны», будто Соловьева плотно насмотрелся перед покушением

Ну и, конечно, наличие Кеосаяна в списке покушений — это просто вместо признаний в том, что ничего не планировалось. Можно было с тем же успехом Курочку Рябу в этот список занести

Екатерина Барабаш:

"Сталин Кирова убил в коридорчике"? Им тоже нужен повод для масштабных репрессий? По большому счету, конечно, не до смеха, но как же они нелепо выглядят, жалкие подражатели тиранам прошлого. И фигура предполагаемой якобы жертвы - Соловьев - мелко, Хоботов! не смешите мое чувство юмора, а то даже оно лопнет от смеха.

Андрей Десницкий:

Косплеить Сталина они умеет. Больше ничего не умеют, но это - да.

Он будет настолько же успешен, этот большой террор 2.0, как и всё, что они анонсировали до того, от ё-мобиля до спецвотэтоговот.

Но это будет ясным сигналом: теперь "патриотам" можно вообще всё. Не только в Киевской области, но и в Московской, Воронежской, Пензенской, далее по списку.

Это станет началом гражданской войны. Ее горячей фазы.

Пишу это совершенно спокойно, трезво оценивая происходящее. Я категорически против такого развития событий, но оно очень вероятно.

Ксения Ларина:

Соловьев, конечно, не рейхстаг, но и его поджог, как и убийство Кирова, может стать отмашкой для открытого террора.

Достанем из сундуков истлевшие методички «Уроки событий, связанных со злодейским убийством тов. Кирова» и перейдём к террору.

Егор Сковорода:

Новость про «террористов», которые якобы планировали покушение на телеведущего Владимира Соловьева и теперь «дают признательные показания» — это прямо вообще калька с Беларуси.

Там есть такой местный соловьев — Григорий Азаренок, который играет роль самого мерзкого пропагандиста страны. Вот прошлым летом там тоже раскрыли «покушение» на Азаренка, уши КГБ там торчат отовсюду (ну что один из двух покушавшихся сотрудник КГБ, никто и не скрывает, писали тут детальнее).

Там даже дали Азаренку самому на видео героически отбиться от нападения, Лукашенко хвалил его героизм, а по телевизору крутили роликах о кровавых оппозиционерах, которые собирались похитить телеведушего и убить его, но перед этим непременно ОТРЕЗАТЬ ЯЗЫК (желательно ножницами)

Иван Яковина:

Никогда в жизни в это не поверю. Благодаря этому ничтожному, истеричному болвану весь мир знает о том, какая каша варится в голове у самого Путина.

Ну кто его станет убивать?

Кстати, это действительно уже лукашенковский уровень интеллектуального убожества и отрыва от реальности. Тот тоже недавно рассказывал о "нацистах", которые якобы хотели убить его любимого пропагандиста - Азарёнка.

Думаю, дело в том, что в мире, где живут Путин и Лукашенко, их шестерки Соловьев и Азаренок - эдакие рыцари информационных сражений: гордые, несгибаемые воины, без устали противостоящие миру западного зла.

В этой картине мира Запад, конечно же, мечтает с ними разделаться, чтобы подорвать единство (бело)русского народа. Путин и Лукашенко правда верят в то, что их кто-то хочет убить.

Хотя в реальности Запад воспринимает этих двух как любопытных гельминтов, копошащихся в внутренностях своих диктаторов: в лучшем случае - с брезгливым любопытством. Прикасаться и хоть как-то с ними взаимодействовать не хочет никто.

Кирилл Рогов:

В сегодняшней пурге про покушение на Соловьева важно, во-первых, что ее анонсировал лично Путин. Это не тривиальное событие, оно указывает на масштаб операции, на то системное значение, какое приписывается этой постановке.

И именно это заставляет нас вспомнить о 1937 г. и временах Большого террора. Потому что если вы думаете, что Большой террор начинался с большого террора, то вы глубоко ошибаетесь. Он начинался с террора малого. Сначала дела о доблестно раскрытых нквд подпольных центрах и террористических организациях были единичными и показательными. И только потом, когда советские граждане сплотились в негодовании и осуждении разоблаченных наймитов и вредителей, они, эти граждане, сами стали мясом для машины Большого террора.

И вся эта сегодняшняя постановка, разумеется, имеет целью повысить градус "внутренних разоблачений" "террористов и их пособников".

Фарида Рустамова:

что же они ещё готовят против независимых журналистов и правозащитников, что аж пришлось целое покушение на Соловьева выдумать ради оправдания. расстрелы уже наконец?

Павел Каныгин:

Давно не могу отделаться от мысли, что истории про «распятого мальчика», «покушение на Соловьева/Азаренка», «предотвращения провокации украинских спецслужб в Мариуполе» не берутся из больных голов. Это все не кажется бредом и фантазией опухших от вранья и неограниченной власти людей в России.

Нет. Наоборот, это все кажется адаптированным опытом и облачением собственных практик в новой ситуации.

Когда Соловьев говорит о том, что «Зеленский пожаловался» на него в своём окружении и кто-то тут же взял под козырёк и начал выполнять приказ по убийству известного московского пропагандона, то в этом слышится глубокое знание, как это обычно бывает в наших российских высоких кабинетах.

Я не знаю, что там происходит на совещаниях Зеленского, но мне кажется, что ему и его окружению даже не то, что глубоко сейчас плавать на пропагандона, вещающего для своей маленькой аудитории. Им, наоборот, если уж рассуждать в терминах военного времени, должно быть даже выгодно, чтобы пропагандон вещал как можно дольше. Ведь так он еще больше дискредитируют Россию, россиян и все русское, создавая необходимый украинской стороне образ упоротых уродов по ту сторону поребрика, у которых надо все отвоевать, а после победы вырыть на границе ров с крокодилами. Соловьев - для власти Зеленского является полезным ежеминутным подтверждением того, что Украина нуждается в поддержке Запада, потому что без Запада эти упоротые уроды будут лезть туда бесконечно. В этой логике, Соловьев - это полезный для Украины идиот, не наносящий ей никакого вреда.

И конечно, избавляться от такого не имеет практического смысла. Даже наоборот - Соловьев, если б вещал на бОльшую аудиторию и добирался б до ушей украинцев, то, думаю., еще пуще б укреплял моральных и боевой дух украинской армии.

И конечно, то, как обставлена эта дешевая история с «покушением» и привлечением самого Владимира Путина, говорит больше о самих «жертвах». За неимением опыта, как добиваться результатов в рамках политической борьбы, эти люди руководствуются тем опытом, который в их мире кажется эффективным.

Кому же как не палачам хорошо знать, как происходят заказные убийства. Им хорошо известно, что в Москве и Грозном, Питере и Пскове стоит только падишахам крупным или помельче выразить неудовольствие неудобным человеком, как возникают многочисленные желающие сделать им подарок. А дальше мы хорошо помним и не забудем убийства Политковской, Домникова, Щекочихина, Хлебникова, Немцова, попытку убийства Навального, Быкова и Скрипалей.

Как говорит Владимир Путин, кто как обзывается. Ну а дальше вы знаете.

Алексей Рощин:

Я бы предположил, что данное "покушение" - в каком-то смысле черная метка самому Соловьеву, причем отнюдь не от украинцев. Его ласково предупреждают. Многие замечают у Соловьева (особенно после получения трагических известий о судьбе вилл на озере Комо) признаки "выгорания", он уже не так бодр и языкат, часто мрачен, порой уже ведет себя - по российским холуйским меркам - вообще "на грани фола"; например, давеча неприлично скандалил в эфире после гибели "Москвы", требуя от Минобороны РФ (!!) каких-то там "расследований" по поводу причин потери флагмана флота. От такой наглости в МО давно отвыкли - там уж и забыли, когда вообще поганые журналюги позволяли себе так себя с ними вести. Кем себя возомнил Соловьев?

Плюс недавно в эфире "Вечернего Соловьева" был совсем уже стремный для ведущего случай (видео широко разошлось по интернету) - там прямо в передаче его "гости" устроили настоящий антисемитский шабаш, "прозрачно" намекая, что "всякие ройзманы, макаревичи, урганты и розенбаумы" как раз и препятствуют победе русского народа в СВО. Соловьев пытался возражать, говоря, что они "только по виду евреи", но гости с торжествующими ухмылками не дали ему "съехать с темы" - видимо, забыв, что Соловьев-то сам еврей.

Возможно, таким тонким способом - заодно повышая в обществе градус паранойи до предела - еще и Соловьеву дают понять, что его дело - терпеть, страдать и делать свою работу как следует, невзирая ни на что? А то ведь, неровен час, украинские нацисты не дремлют - прихлопнут, и "мама!" сказать не успеешь? Послание более чем убедительное.

Вечерний френченосец должен сообразить, что время сейчас непростое, и соскочить уже никак не удастся - надо пить чашу до дна. Вход рубль, выхода - нет.