"Нет сил на раскачку". Блогеры о встрече Путина с Шойгу

Слухам об аресте или инфаркте министра обороны России Сергея Шойгу положен решительный конец: телезрителям продемонстрировали, как Владимир Путин проводит с ним совещание. В соцсетях вызвало много насмешек то, что большую часть этого совещания Путин провел, вцепившись в край стола так, будто его вот-вот сдует с кресла.

РА

Значит, так – руки Шойгу приклеиваем к столу... И проследите, чтобы часы шли! С правой стороны крепим министра к шесту... Сука, ноги же в два раза короче, чем должны быть! Кто за ноги отвечал?!

Дмитрий Врубель

Чот деда-крабе совсем плох – ножки тоненькие, как палочки, глаза выпученные, стеклянные, весь перекосился, сгорбился, скрючился весь. Пиджачишка на нём, как будто не по размеру – дыбом весь встал, а ручёнкой, как клешнёй за стол держится. Или у него там кнопка вызова охраны, снизу столешницы?

Александр Осовцов

Да ладно вам, правильно он сделал, что вцепился в стол. Там же Шойгу напротив сидел, он же сопрёт всё, что гвоздями не приколочено, а гвоздей в стране нет.

Олег Пшеничный

#МыслиВеликихЛюдей

"Самое плохое и самое опасное, что может быть для человека, который занимается политикой – вцепиться в свое кресло руками и зубами и думать только об этом. Тогда в этом случае провал неизбежен".

Владимир Путин, 2014 г. Интервью телеканалам BBC, ABC News и др.

Комментаторы отмечают, что стол на этот раз был выбран короткий.

Аббас Галлямов

Вообще, выглядит это так, будто Песков уговорил Путина отказаться от длинного стола – люди, мол, смеются, – а за коротким тот чувствует себя ужасно некомфортно. У него, похоже, реально антропофобия, человекобоязнь развилась.

Политологов в последнее время постоянно спрашивают про перспективы дворцового переворота, так вот: мало что способно его приблизить так сильно, как ощущение, что у начальника крыша поехала.

Министр обороны отчитался президенту о взятии Мариуполя – кроме последнего бастиона ВСУ, завода "Азовсталь".

Путин, в свою очередь, объявил, что отменяет штурм "Азовстали", чтобы "сберечь жизни военных". Некоторые комментаторы увидели в этом проявление показного гуманизма.

Леонид Волков

Путин впервые за два месяца с начала войны поработал главнокомандующим. Совершенно внезапно. Публично отдал имеющий отношение к войне приказ.

И что же это за приказ? НЕ нападать. НЕ штурмовать. "Поберечь людей".

Это очень показательный момент, я считаю.

Когда Путин что-то публично говорит – это почти всегда следствие того, что АП сделала замеры общественного мнения и пришла к выводу, что сейчас надо говорить, чтобы заработать политические очки.

Вспомните, скажем, Сирию – оттуда четыре раза "окончательно выводили войска", и каждый раз это озвучивал лично Путин. Потому что та война не пользовалась поддержкой общества, и заявления Путина о "выводе войск" были работой на популярность. Он говорил то, что люди хотели слышать.

Я абсолютно уверен, что сегодняшний внезапный приказ Путина-главнокомандующего об отказе от штурма Азовстали (ха, через два часа после того, как Кадыров в очередной раз обещал "покончить уже сегодня") – это доказательство того, что никакой массовой поддержки войны в обществе нет.

(Только не подумайте: это все не значит, что они на самом деле не будут ее штурмовать. Будут еще как, будут трупами заваливать своими и украинскими. Тут важен именно поворот в публичной риторике. В АП выяснили: Путин-"миротворец" продается телезрителям лучше, чем Путин-"ястреб").

Любители конспирологических теорий продолжают развивать мысль о впавшем в немилость Шойгу, а заодно и о чрезмерной активности Кадырова, который обещал взять "Азовсталь" в тот же день, "до обеда или после обеда".

Аркадий Дубнов

Путин сегодня утром запретил штурмовать "Азовсталь", – "надо беречь жизни российских военных" и вообще, "надо думать", сказал он, принимая министра обороны Шойгу.

Безусловно, президент РФ получит много лайков за этот приказ, хотя не очень понятно, к кому обращён призыв про "надо думать", – к военным, которые его неверно информировали про состояние дел на украинском ТВД, или сам Главкомверх вдруг обнаружил, что Украина – это не просто территория, готовая к своему "освобождению", а готовый сопротивляться "освободителям" братский, между прочим, народ, как утверждал сам Путин.

Маршал Шойгу пришёл к президенту в гражданском. Такой вот сигнал, мол, СВО теперь готова перейти в режим СГО, спец.гражданской операции? Похоже, с военным решением украинского вопроса к 9 мая не складывается, придётся договариваться. Действительно, думать надо.

Да, и привет грозненскому "пехотинцу", который уже третий день подряд грозится "к обеду" полностью зачистить Мариуполь.

Леонид Невзлин

Путин приказал Шойгу отменить штурм "Азовстали". Велико же, наверное, разочарование "партии войны" и ее глашатая Рамзана Кадырова, которые обещали, что "Азовсталь" уже вот-вот, "до обеда или после обеда" перейдет под контроль РФ.

Обещание Путина сохранить жизнь пленным – обыкновенная нацистская пропаганда

Обещание Путина сохранить жизнь пленным – обыкновенная нацистская пропаганда. Он будет убивать всех, если получит такую возможность. И солдат, и женщин, и детей, и стариков. Свидетели преступлений ему не нужны, людей ему не жалко ни чужих, ни "своих". Он не мыслит такими категориями вообще.

Но перед камерами он вдруг сегодня заговорил о "жизни и здоровье наших солдат и офицеров". Снова царь хороший, бояре плохие. Особенно Шойгу, на которого "спишут" все потери в этой войне.

Шойгу – не жилец, и он это понимает. Разговоры в тайге о силе российской армии и пятидневном завоевании Украины оказались блефом лизоблюда. Но сейчас Путину нужен "успех". Шойгу он уберет потом, по-любому.

Иван Яковина

В последнее время влияние Кадырова усилилось настолько, что уже его, а не Дворникова, стали воспринимать в качестве человека, принимающего решения, реального командующего.

Думаю, Путина это стало сильно нервировать, поэтому он демонстративно дал Кадырову по рукам сегодня. Впервые за всю войну он публично отдал военный приказ, причём не абы какой, а прямо противоречащий обещаниям и требованиям Кадырова.

Путин демонстративно дал Кадырову по рукам

Интересно, как на это к себе отношение отреагирует "простой пехотинец"? Именно его Путин так ещё никогда не унижал.

Ну и поникший Шойгу, сидящий на краешке стула в сером партикулярном костюмчике второго секретаря обкома – это что-то! Куда же подевался сверкающий орденами, мордатый и осанистый маршал – "потомок и реинкарнация" монгольского Субедея, сжегшего Киев для хана Батыя?

Что-то случилось? Какие-то неприятности на работе, может быть? Проект сорвался? Прямо волшебное преображение!

Есть и версия, что Путин, отменив штурм завода, пошел навстречу Зеленскому.

"Патриоты" решением Путина по поводу "Азовстали" довольны.

Игорь Стрелков

Отмечу, что прямое распоряжение президента о плотном блокировании "Азовстали" и запрете на его штурм – пожалуй первое вменяемое указание к действию в ходе войны. Терять сотни лучших бойцов (а "не лучшие" в такой ситуации в бой просто не пойдут или будут его саботировать) при штурме объекта, который все равно рано или поздно будет вынужден сдаться – это было-бы крайне неправильным решением в текущей ситуации, когда противник уже практически лишен тяжелого вооружения и не сможет предпринимать опасные удары с удерживаемой территории.

Полагаю, что если отказ от штурма вызван именно соображениями сбережения собственных солдат – то данное решение можно только приветствовать, как "первую ласточку" здравого смысла. Дай Бог – не последнюю.

Дарья Митина

Я редко хвалю коллективные решения Кремля и персональные – главного его обитателя, но сегодняшнее решение по Мариуполю считаю оптимальным и с военной точки зрения, и с политической, и со стратегической, и с пропагандистской, и, простите, с личной. С личной – Мариуполь сейчас освобождают десятки моих друзей, товарищей и знакомых, сегодня появилась уверенность, что я их увижу живыми и невредимыми.

Про стратегическую, политическую и пропагандистскую надо объяснять, или и так понятно?.......

Забавно, что сегодня даже Игорь Иваныч не ворчит.

Впрочем, в том же выступлении Путин велел заблокировать "Азовсталь" так, "чтобы муха не пролетела" – то есть дать всем, кто остался на территории завода, включая мирных мариупольцев и детей, умереть голодной смертью. Но "патриотов" устраивает и это.

Сергей Марков

Владимир Путин приказал отменить штурм промзоны Азовсталь в Мариуполе. На встрече с Шойгу под камеры он заявил об освобождении Мариуполя. А штурм Азовстали отменил, чтобы не было потерь среди наших солдат и офицеров. Приказал просто блокировать Азовсталь. Это правильно. И это теперь будет какой то мировой цирк, когда все западные лидеры будут звонить Путину и упрашивать его открыть коридор для иностранных наёмников и офицеров и фашистов Азова. Понравились Путину такие звонки, видимо.

Возможно, звонки Путину действительно нравятся, но непохоже, чтобы он собирался прислушиваться к чьим бы то ни было просьбам, – его сердце не тронул даже папа римский на Страстной неделе.

Андрей Зубов

ПЛЕВОК В ЛИЦО ХРИСТА

Христу было отказано в Его просьбе О Пасхальном перемирии в Украине, особенно в городе мученике Мариуполе просил папа Франциск, просил генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш. Русский диктатор отказал обоим. Но в действительности он плюнул в лицо Самому Христу, который стоял у дверей сердца Путина и стучал, прося прекратить человекоубийство в дни Его убийства и Его воскресения. Христу было отказано в Его просьбе.

Сегодня мы вспоминаем пленение Христа, Его оплевание и заушение. И вот к этим плевкам и пощечинам Спасителя мира, Путин прибавил свои.

Что ж, человек свободен в своём выборе. Но выбор человека судит Тот, Кого оплевал сегодня правитель России.

Изображать гуманизм Путину – да и Шойгу – уже поздно, констатируют многие комментаторы.

Виктор Шендерович

– Надо думать! – сказал Путин. Прямо так и сказал, строго глядя в министра обороны. Под телекамеры сказал!

А вы говорите: нет прогресса. Да вот же он! Всего-то несколько десятков тысяч жизней угробил, несколько миллионов людей превратил в беженцев, десятки городов – в пыль, а родную страну – в безнадежное кровавое говно, от которого шарахаются люди, но не прошло и двух месяцев, как обвел этот пейзаж внутренним взором и понял: надо думать!

Великий человек.

Сергей Пархоменко

Какие-то все же два невыносимо отвратительных вурдалака

Какие-то все же два невыносимо отвратительных вурдалака. И вот эти двое сожрали огромный кусок нашей жизни.

И жизней еще двухсот миллионов человек.

Двухсот миллионов человек.

Еще раз: двухсот миллионов человек.

Светлана Чунихина

Есть множество исследований того, как власть меняет людей. В основном – делает их менее способными к эмпатии, более эгоистичными, подозрительными и склонными рисковать (другими).

Исследований того, как меняет людей власть в воющей стране, куда меньше.

Зато мы эмпирически можем это наблюдать в реальном времени: война политиков перерождает.

Путин прямо физически превращается в чудовище. Возможно, это потому, что он чем-то болен. Но не в этом дело. Нормальный человек, даже в статусе лидера, публичной персоны, мог бы прожить свою болезнь по-человечески. Чудовищем Путина делает именно та чудовищная война, которую он ведет в Украине. Русский телевизор рассказывает про доблесть и честь русского оружия, а вся правда об этой войне проступает в лице и теле Путина. Оскар Уайльд – классик русской литературы в не меньшей степени, чем Джордж Оруэлл.

Но ведь и Зеленский переродился. Из комедианта Зе – в команданте Че. Возможно, он этого не планировал и не хотел, но его пресловутая человечность, похоже, осталась в прошлом. Теперь это жесткий и даже жестокий, хоть и своеобразно сентиментальный лидер воюющей страны. И обратной дороги нет ни для кого.

Что до Кадырова, он как ни в чем не бывало заявил в соцсетях о полном "освобождении" Мариуполя.

Цена такого "освобождения" заставляет задуматься.

Карина Кокрелл-Фере

И еще вопрос – зачем им разрушенные, обезлюдевшие, обугленные города востока Украины, которые они стараются захватить с такими потерями, полностью разбомбленная инфраструктура? Как они собираются (если захватят и образуют эти х*нры) все это восстанавливать в условиях постоянного партизанского сопротивления и ненависти населения к захватчикам, жесточайших санкций и грядущего эмбарго (только вопрос времени) основных покупателей основного продукта экспорта, когда на себя уже оставаться не будет летом-осенью: именно тогда РФ ощутит, что вот она, доползла санкционная анаконда?

Кто за все это будет платить? Россияне? А ведь больше некому...

А у них откуда, после закрытия производств, бесповоротного вывода почти всех западных инвестиций и бизнеса, будут браться средства? [...]

КАК они собираются этим "владеть"?

ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО?

Но сами "освободители", похоже, такими вопросами не задаются и останавливаться не собираются – по крайней мере на словах. Заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-майор Рустам Миннекаев сегодня объявил, что цель "военной операции" – не только захватить Донбасс, но и пробить "коридор" до самого Приднестровья.

Андрей Мальгин

Ну, наконец-то. Объявлены цели второго этапа "спецоперации": забрать полностью Донбасс, закрепить сухопутный коридор не только до Крыма, но и до Приднестровья, то есть забрать у Украины вообще весь выход к морю.

Марина Литвинович

Цели войны продолжают меняться. Сначала это была "денацификация" и "демилитаризация" Украины, освобождение ее от "нацистов и бендеровцев".

Затем – решили, что нужно "освободить Донбасс".

Потом Лавров сказал, что цель – "прекратить гегемонию США".

Коридорчик.... устланный трупами русских и украинцев...

А сегодня вот озвучена новая цель "спецоперации": "Армия РФ во время второй фазы спецоперации планирует установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, обеспечить коридор в Крым" – сообщил замкомандующего войсками ЦВО. То есть просто коридор в Крым. Коридорчик.... устланный трупами русских и украинцев...

Упоминание Приднестровья в контексте "притеснения русскоязычных", правда, некоторых комментаторов удивило.

Михаил Виноградов

Замкомандующего ЦВО заявил о возможности российским вооруженным силам России получить еще один выход в Приднестровье, где "отмечаются факты притеснения русскоязычного населения".

Немного неожиданная аргументация. Российские войска в Приднестровье вроде бы и так есть. А Приднестровье до недавних пор было принято считать символом борьбы за русский мир, где (типа в отличие от Молдавии) русскоязычное население не притесняют, а скорее наоборот.

Дарья Митина

Я, конечно, понимаю, что умение точно выражать свои мысли никогда не входило в квалификационный набор требований для генералов, но исполнители-то могли нормально сформулировать?? Какие притеснения русскоязычного населения В ПРИДНЕСТРОВЬЕ??

В Молдавии они есть, в Одесской области тоже есть. А тут получилось так, что генерал на приднестровские власти наехал:))), то-то им сейчас икается.

Другие считают, что не стоит принимать слова Миннекаева всерьез.

О стране и мире

Путин попробует взять столько, сколько сможет. Столько, сколько ему позволят

О чем это говорит? Да собственно ни о чем. Путин попробует взять столько, сколько сможет. Столько, сколько ему позволят. И мы только post factum узнаем, было ли это заявление информационным вбросом или сознательным раскрытием оперативных планов.

В конце концов, уже понятно, что сегодня подготовить большое наступление незаметно для противника почти невозможно.

Татьяна Становая

Заявление Рустама Миннекаева, заместителя командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО), о том, что во время второй стадии военной операции Россия возьмет не только Донбасс, но и весь юг, дойдя до Крыма и даже Приднестровья, вызвало много шума. Это ж придется не только Николаев брать, но Одессу. Но возможно это заявление вовсе не было намеренным обнародованием планов Минобороны. Миннекаев – это не тот человек, которому поручили бы такие заявления. Помимо того, что он не из правильного военного округа (за войну отвечает Южный округ, а он из Центрального), у него еще и специализация – военно-политическая работа, то есть патриотическое воспитание, пропаганда и агитация. Само заявление прозвучало на собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области – странно было бы выбирать эту площадку для столь важных объявлений. В общем, выронил в воспитательных целях.

Это, конечно, не значит, что брать юг Украины Россия не планирует, но вряд ли это официальная цель второй стадии. Опровергать Миннекаева Москва тоже вряд ли будет (Песков уже уклонился) – "патриоты" придут в ярость. Заявление даже выгодно, раз ставка на эскалацию в целом. Но на сегодня Москва, видимо, сосредоточится на Донбассе, который до сих пор взять не удается.