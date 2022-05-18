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Канада запретила въезд Путину, Лаврову и ещё почти тысяче человек

Канада расширила ограничения для граждан России, Беларуси и Украины, которые находятся под канадскими санкциями из-за войны на территории Украины. Среди них — президент России Владимир Путин, глава российского МИД Сергей Лавров и министр обороны России Сергей Шойгу. Теперь они и члены их семей не смогут въехать в Канаду. Об этом во вторник заявил министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино.

Как поясняет Агентство пограничных служб Канады, правительство примет поправки в закон об иммиграции. Согласно изменениям, лица из санкционных списков и члены их семей не смогут посетить Канаду, получить канадскую визу и могут быть высланы из страны.

В санкционных списках Канады находится почти тысяча человек, большинство из них — граждане России.

Ранее Путину и другим высшим должностным лицам России запретили въезжать в Австралию и Новую Зеландию.

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