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Путин посетил раненых солдат в московском госпитале

Владимир Путин посетил военный госпиталь в Москве, 25 мая 2022 года

Президент России Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу посетили военный госпиталь в Москве. Они навесили российских военнослужащих, раненых в боях на территории Украины.

Видео публикуют государственные СМИ. На кадрах одного из роликов Путин разговаривает с военным, который рассказывает о том, что у него растёт девятимесячный сын. Путин в ответ говорит: "Папой гордиться будет".

Утром в среду о планах президента посетить госпиталь имени Мандрыка в Сокольниках сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что это не первый раз, когда Путин встречается с ранеными, но после начала войны с Украиной об этом ни разу не сообщалось.

По последним данным Минобороны России на 25 марта за время боёв с Украиной погиб 1351 российский военнослужащий, ранения получили почти четыре тысячи солдат. "Медиазона" и Русская служба Би-би-си по открытым источникам в СМИ и соцсетях насчитали не менее 2622 погибших по состоянию на 20 мая.

Минобороны Украины уверяет, что погибли почти 30 тысяч россиян.

Проверить данные о потерях сторон в условиях боевых действий невозможно.

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