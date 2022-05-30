Трубопроводная нефть может не попасть под санкции ЕС против России

Европейские дипломаты продолжили сегодня попытки согласовать компромиссный вариант санкций, которые касаются импорта российской нефти.

В преддверии работы первого дня саммита ЕС, 30 мая, стояла задача договориться о том, чтобы запрет на импорт сырой нефти из России пока не затрагивал поставок по трубопроводам. Эмбарго на нефть - часть готовящегося шестого пакета санкций против Москвы за её военное вторжение на территорию Украины.

В проекте соглашения нынешнего саммита, который оказался в распоряжении медиакорпорации Радио Свобода, говорится, что очередной пакет ограничений затронет российскую сырую нефть и нефтепродукты, поставляемые в ЕС с временным исключением для трубопроводов. Таким образом Венгрия, Словакия и Чехия, получающие нефть по нефтепроводу "Дружба", до некоторых пор сохранят эту возможность.

Венгрия, которая изначально, по сообщениям, была открыта идеи временного исключения, сейчас настаивает на дальнейших уступках. Поставки по трубопроводу "Дружба" составляют 65 процентов от общего объёма венгерского импорта нефти.

В проекте заявления также говорится, что государства Евросоюза к концу года откажутся от российской нефти, доставляемой морским путём.