WP: военные РФ вывезли технику с ЧАЭС на 135 миллионов долларов

Российские военные вывезли с территории Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), которую они более месяца занимали в ходе вторжения в Украину, оборудование на сумму около 135 миллионов долларов. Об этом пишет The Washington Post.

"Военнослужащие армии России вывезли 690 компьютеров, 344 автомобиля, 1500 дозиметров, почти всё противопожарное оборудование и многие незаменимые устройства, необходимые для функционирования электростанции", следует из сообщения директора Центральной аналитической лаборатории электростанции Николая Беспалого.

Глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко сообщил, что некоторые вывезенные устройства оборудованы GPS-трекерами. "Мы видим, что часть из них [устройств] находятся в Беларуси, вдоль границы. Ещё часть - В Минске, Гомеле и других городах", добавил он.

Ранее проект "Беларускі Гаюн" опубликовал данные о российских военных, которые 2 апреля отправляли домой крупногабаритные посылки из офиса курьерской службы в Мозыре, городе недалеко от украинской границы. Как утверждают авторы расследования, солдаты отправили более двух тонн вещей за один день.

Российская сторона отрицает случаи мародёрства со стороны военнослужащих ВС РФ.