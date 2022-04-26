Глава МАГАТЭ рассказал об уровне радиации в зоне Чернобыльской АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что сегодня уровень радиации в районе Чернобыльской атомной электростанции находится в норме, хотя он повышался, когда там были российские военные. По мнению Гросси, тогда ситуация была "очень опасной".
"Были моменты, когда уровень повышался из-за движения тяжелой техники, которую российские силы вводили сюда, и когда они её выводили. Мы следим за этим в ежедневном режиме", - цитирует главу МАГАТЭ агентство Франс-пресс.
Он приехал на ЧАЭС 26 апреля – в годовщину катастрофы, произошедшей на станции в 1986 году. Российские военные заняли эту территорию в первый день вторжения в Украину – 24 февраля – и покинули её в конце марта.
Представители Украины утверждают, что уровень радиации в районе повышался в том числе из-за того, что российские солдаты рыли окопы в "рыжем лесу" – одном из самых загрязненных мест рядом с ЧАЭС. Они могли получить опасные дозы радиации.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если в России забыли, что такое Чернобыль, то миру стоит взять глобальный контроль над российским атомными объектами и ядерными технологиями. "После всего, что российские военные сделали в Чернобыльской зоне, никто в мире не может чувствовать себя безопасно", – добавил Зеленский.
- Почти месяц после захвата российскими военными Чернобыльской АЭС персонал на станции работал без необходимой ротации. 30 марта в Минобороны РФ заявили о "плановой перегруппировке" российских войск для "завершения операции по полному освобождению Донбасса". Наблюдатели сообщили об отводе военных колонн из ряда населённых пунктов Киевской и Черниговской областей.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.