Полиция пришла с обыском к волонтёрке "Открытого пространства"

К волонтёрке правозащитного проекта "Открытое пространства" Дарье Соболевой пришли с обыском по делу о вандализме, совершенном по мотивам политической, идеологической либо иной вражды. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката Сергея Тельнова.

В постановлении на обыск указано, что поводом для дела стали материалы выставки в офисе "Открытого пространства", в том числе экспонаты с антивоенными лозунгами. В каком статусе по делу находится Соболева, адвокат не уточнил.

По данным источника Sota, сотрудники правоохранительных органов искали в квартире активистки украинскую символику, картины на политическую тематику и документы.

12 июня, в День России в офисе "Открытого пространства" в Москве открылась выставка "Автономная зона", на которой были выставлены работы тех, кто сидел или продолжает сидеть в тюрьмах, СИЗО и спецприёмниках по политическим статьям. Посетителям предлагалось не только посмотреть на экспонаты, но и написать письма политзаключённым, в том числе Саше Скочиленко, арестованной по делу о "фейках" про российскую армию.

14 июня на выставку пришла полиция, которую вызвали члены прокремлёвского движения SERB. Они потребовали проверить "Открытое пространство" на предмет возможного совершения преступления по уголовной статье о дискредитации действий российских военных и административной статье о пропаганде нетрадиционных ценностей среди несовершеннолетних.