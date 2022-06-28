От мертвого спутника уши. Рогозин пугает НАТО старыми снимками

Глава "Роскосмоса" грозит Североатлантическому союзу, публикуя старые снимки объектов НАТО, сделанные давно вышедшим из строя российским спутником.

Во вторник в Мадриде открывается саммит НАТО, главной темой которого будет российская агрессия против Украины. В этот же день "Роскосмос" опубликовал в телеграме пост со спутниковыми снимками места проведения саммита, а также Пентагона и других объектов НАТО. Из подписи к снимкам можно сделать вывод, что они сделаны российским спутником "Ресурс-П" в 2022 году.

Радио Свобода показывает, что это не так: как минимум одна из спутниковых фотографий в посте не могла быть сделана позже, чем несколько лет назад. Это неудивительно: еще в 2022 году генеральный директор РКЦ "Прогресс" признавал, что последний из "Ресурсов-П" вышел из строя в декабре 2021-го.

О проблемах российской спутниковой группировки, которые могли внести свою лепту в неудачу российских войск в первые недели вторжения в Украину, Радио Свобода подробно писало в начале апреля. Если вкратце – у России осталось всего несколько спутников оптического наблюдения, да и те близки к окончанию своего срока службы, а создание и запуск новых затруднены санкциями, введенными в отношении российских компаний еще после аннексии Крыма и войны 2014 года в Донбассе.

Ключевой составляющей российской гражданской спутниковой группировки были именно спутники "Ресурс-П". 18 января 2022 года агентство ТАСС сообщило со ссылкой на генерального директора АО "Ракетно-космический центр "Прогресс" Дмитрия Баранова, что "Ресурс-П" №1, проработавший на орбите на 3,5 года дольше положенного срока, выведен из состава группировки из-за отказа его бортовой аппаратуры. Тогда же Баранов говорил, что оставшиеся спутники "Ресурс-П" №2 и №3 "не работают из-за отказа электроники".

Так как же "Ресурс-П" мог сфотографировать объекты НАТО в Европе в 2022 году? (кстати, в апреле 2022 года Дмитрий Рогозин уже публиковал похожие фотографии, но на них честно стояла дата съемки – 2020 год, когда как минимум один "Ресурс-П" еще был в строю). Ответ простой: никак. Анализ снимка, на котором запечатлен Пентагон, позволяет сделать вывод, что он сделан не позднее осени 2021 года.

На снимке "Роскосмоса" хорошо видна вертолетная площадка к северу от здания. Однако на снимках сервиса Planet.com, сделанных в 2022 году, видно, что в течение всего 2022 года эта часть прилегающей к Пентагону территории проходит реконструкцию.

Как можно судить по снимкам Planet.com, реконструкция вертолетной площадки и прилегающей к ней территории началась не позже осени 2021 года. Последний доступный снимок, детали которого совпадают со снимком "Роскосмоса", датируется январем 2021 года:

Несмотря на грозный посыл в приуроченном к саммиту НАТО посте "Роскосмоса", ведомство постаралось замаскировать тот факт, что снимки на самом деле сделаны давно и у России больше нет возможности следить за "пособниками украинских националистов" из космоса. В отличие от снимков, которые сам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выкладывал в апреле, на сегодняшних фотографиях отсутствует строка с датой съемки.

У России, впрочем, по-прежнему есть на орбите собственные оптические спутники – превысившие гарантийный срок службы "Персоны". Несмотря на окончание срока службы, они, по-видимому, еще работают – такой вывод можно сделать из данных о регулярной коррекции их орбит, за которыми следят американские военные. Точные параметры российских военных спутников не публикуются в открытой печати, но, по мнению Хендрикса, разрешение "Персон" составляет около 50 сантиметров на пиксель. Для сравнения: разрешение лучшего американского спутника-шпиона Keyhole-11(12) оценивается примерно в 5 сантиметров на пиксель, то есть на порядок выше, чем у российских "Персон". Так что "Персоны" скорее сравнимы не с современными американскими космическими разведчиками, а с возможностями коммерческой компании Maxar, снимки которой многократно публиковались и использовались для анализа военных действий в Украине и даже для расследования военных преступлений, совершенных российскими солдатами в Буче.