Новое детское движение разделят на "октябрят" и "пионеров"

Новое молодёжное движение "Большая перемена" будет разделено по возрастным группам – по аналогии с октябрятами, пионерами и комсомольцами во времена Советского Союза. Об этом заявил замглавы Росмолодёжи Дамир Фаттахов, пишет РБК.

По словам Фаттахова, движение должно будет разработать внутренние границы между своими сообществами. "Деление возможно на 1–4-й класс, среднюю школу и с 9-го по 11-й", — сказал чиновник. Ребёнок должен иметь возможность вступить в движении единожды и уже внутри организации переходить по этапам без лишних трудностей, сказал замглавы Росмолодёжи.

Законопроект о создании "Большой перемены" был внесен в Госдуму 19 мая, в день столетия Всесоюзной пионерской организации. 7 июня его приняли в первом чтении.

Движение объединит несовершеннолетних от шести до 18 лет. Дети до 14 лет могут вступить в "Большую перемену" с согласия родителей.

Курировать работу организации будет президент России Владимир Путин в качестве председателя наблюдательного совета. Дамира Фаттахова называют основным претендентом на должность главы движения.