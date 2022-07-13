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Археология

Археология. Философский самолет

Археология. Философский самолет
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Археология. Философский самолет

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С началом войны в Украине Россию покинули десятки тысяч ученых, специалистов, людей творческих профессий. Сто лет спустя после «философского парохода» из России улетает «философский самолет». Что означает эта эмиграция для российской науки и культуры?

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